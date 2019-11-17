'Melekler'den İstanbul reklamı
6 saat önce
İstanbul'da çekim yapan ekip filmin tanıtım etkinliklerine başladı.
İstanbul'da çekim yapan ekip filmin tanıtım etkinliklerine başladı. Dünyaca ünlü sinema sitesi IMDb'nin Instagram'da yayınladığı soru cevap bölümüne katılan filmin yönetmeni ve oyuncusu Elizabeth Banks çekim yaptıkları mekanlar arasında en çok İstanbul'u sevdiklerini söyledi. Filmde başrolü üstlenen Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska da "İstanbul çekimleri çok keyifliydi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:43
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