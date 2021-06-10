Melen Botanik Cennet Vadisi'nde susam ve çörek otu tohumları toprakla buluştu - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesince faaliyete geçirilen Melen Botanik Cennet Vadisi'nde susam ve çörek otu tohumlarının ekimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekim çalışmalarına katılan Başkan Ekrem Yüce, bu yıl vadide ıhlamurdan susama kadar birçok çeşit bitkiyi toprakla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kısa süre içerisinde ısırgan ile şeker otu ekimlerini de yapacaklarını bildiren Yüce, "2021 yılı içerisindeki bütün ekim işlemlerimiz ısırgan ve şeker otundan sonra tamamlanmış olacak. Botanik Cennet Vadisi, her geçen gün yeşillenip aromatik ve tıbbi bitkilerin çiçekleriyle renkleniyor. Bu ekim işlemlerimizin inşallah hayırlı sonuç vermesini ve hayırlı kazançlar elde edilmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.