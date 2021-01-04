Melen Botanik Vadisi'nde 31 bin 300 kuşburnu tohumu toprakla buluştu - Son Dakika

Melen Botanik Vadisi'nde 31 bin 300 kuşburnu tohumu toprakla buluştu

04.01.2021 20:11
Melen Botanik Vadisi'nde 31 bin 300 kuşburnu tohumu toprakla buluştu, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesince atıl vaziyette bulunan 4 bin dekarlık alanda oluşturulan Melen Botanik Vadisi'ne 30 binden fazla kuşburnu tohumu ekildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince atıl vaziyette bulunan 4 bin dekarlık alanda oluşturulan Melen Botanik Vadisi'ne 30 binden fazla kuşburnu tohumu ekildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katılımıyla vadinin 4 kilometrelik kısmında 31 bin 300 kuşburnu tohumu toprakla buluşturuldu.

Başkan Yüce, Melen İsale Hattı üzerinde bulunan vadide gerçekleştirilen ekimde yaptığı konuşmada, Kaynarca'ya bağlı Karaçalı Mahallesi'nden Arifağa Mahallesi sınırlarına ulaşan kuşburnu bahçesine tohumları ektiklerini belirtti.

Daha önce de ekimi yapılan adaçayı, ıhlamur ve biberiye bitkilerinin hasadını gerçekleştirdiklerini anımsatan Yüce, şunları kaydetti:

"Atıl vaziyette bulunan vadiyi tıbbi ve aromatik bitkilerle üretim alanına dönüştürüyor, şehrimizin yakaladığı tarımsal ivmeyi daha da yukarılara çıkartıyoruz. Bugün de kuşburnu tohumunu toprakla buluşturduk 4 kilometrelik alanda yaklaşık 31 bin 300 kuşburnu ektik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle inşallah Sakarya'nın tarımsal verimliliğini maksimum noktaya ulaştıracağız."

Yüce, tarımdan ve doğadan bağımsız bir yaşamın düşünülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Melen Botanik Vadisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerini kapsayan 70 kilometre uzunluğa sahip Melen Botanik Vadisi'nde üretilecek tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı ile yerli ve milli üretime olan katkının artması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Melen İsale Hattı üzerinde kurulan vadide yetiştirilen, aralarında lavanta, biberiye, adaçayı, kekik, defne, akasya, ıhlamur gibi bitkilerin yer aldığı 1 milyon 815 bin 785 bitkinin yanı sıra hat üzerinde ve çevresindeki yerleşim yerlerinde ana arı, arı zehri, arı sütü, polen-propolis ve suni oğul üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında insanların ıtri ve tıbbi bitki tarlasında gezmelerini sağlayacak stabilize servis yolu ve 15 kilometrelik bisiklet yolu yapılması çalışmaları sürüyor.

Ekrem Yüce, Kuşburnu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Melen Botanik Vadisi'nde 31 bin 300 kuşburnu tohumu toprakla buluştu - Son Dakika


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