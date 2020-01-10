Melen Botanik Vadisi'si için protokol imzalandı - Son Dakika

Melen Botanik Vadisi Projesi kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü arasında Melen Balsuyu Bal Ormanları bakım ve işletme protokolü imzalandı.

Türkiye'nin en uzun ve estetik bal ormanının oluşturulması hedeflenen proje kapsamında, Melen Botanik Vadisi'ne lavanta, biberiye, adaçayı, kekik, defne, akasya, ıhlamur bitki türleri dikilecek.

Bunun yanı sıra proje ile arıcılığın teşvik edilmesi, tıbbi aromatik bitkilerde ürünler elde edilmesi, apiterapi merkezleri, arılıklar, arı ürünü işleme tesisleri ve tıbbi aromatik ürün işleyen tesisler kurulacak.

Bölge halkının gelir düzeyini de arttıracak olan proje vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal alanları da barındıracak.

Türkiye'nin ve Sakarya'nın doğasına katkı sağlaması hedeflenen projenin adımlarını atmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Ekrem Yüce şu ifadeleri kullandı:

"Melen Botanik Vadisi Sakarya'nın temiz havası, sosyal tesisi, markası ve gelecekte çocuklarımıza rahat nefes almaları için bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacak. İçerisinde bulunacak yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, tıbbi ve aromatik bitkilerle, akasya ve ıhlamur vadileriyle, organik bal üretimiyle, koku ve renk ekoturizmiyle ülkemize ve şehrimize çok büyük katkılar sağlayacak. Türkiye'nin en güzel kokulu güzergahı Melen Botanik Vadisi aynı zamanda şehrin turizmini de geliştirecek. Doğaya önem veren belediyecilik anlayışımızın en güzel yansımasını gerçekleştireceğimiz projelerimiz olacak. Rabbim şehrimize ve ülkemize değer katacak projemizin hayırlarla sonuçlanmasını nasip etsin."