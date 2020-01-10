Melen Botanik Vadisi'si için protokol imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Melen Botanik Vadisi'si için protokol imzalandı - Son Dakika

Melen Botanik Vadisi'si için protokol imzalandı

6 saat önce

Melen Botanik Vadisi Projesi kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü arasında Melen Balsuyu Bal Ormanları bakım ve işletme protokolü imzalandı.

Melen Botanik Vadisi'si için protokol imzalandı, System.String[]

Melen Botanik Vadisi Projesi kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü arasında Melen Balsuyu Bal Ormanları bakım ve işletme protokolü imzalandı.

Türkiye'nin en uzun ve estetik bal ormanının oluşturulması hedeflenen proje kapsamında, Melen Botanik Vadisi'ne lavanta, biberiye, adaçayı, kekik, defne, akasya, ıhlamur bitki türleri dikilecek.

Bunun yanı sıra proje ile arıcılığın teşvik edilmesi, tıbbi aromatik bitkilerde ürünler elde edilmesi, apiterapi merkezleri, arılıklar, arı ürünü işleme tesisleri ve tıbbi aromatik ürün işleyen tesisler kurulacak.

Bölge halkının gelir düzeyini de arttıracak olan proje vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal alanları da barındıracak.

Türkiye'nin ve Sakarya'nın doğasına katkı sağlaması hedeflenen projenin adımlarını atmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Ekrem Yüce şu ifadeleri kullandı:

"Melen Botanik Vadisi Sakarya'nın temiz havası, sosyal tesisi, markası ve gelecekte çocuklarımıza rahat nefes almaları için bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacak. İçerisinde bulunacak yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, tıbbi ve aromatik bitkilerle, akasya ve ıhlamur vadileriyle, organik bal üretimiyle, koku ve renk ekoturizmiyle ülkemize ve şehrimize çok büyük katkılar sağlayacak. Türkiye'nin en güzel kokulu güzergahı Melen Botanik Vadisi aynı zamanda şehrin turizmini de geliştirecek. Doğaya önem veren belediyecilik anlayışımızın en güzel yansımasını gerçekleştireceğimiz projelerimiz olacak. Rabbim şehrimize ve ülkemize değer katacak projemizin hayırlarla sonuçlanmasını nasip etsin."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim
Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak İBB Başkanı İmamoğlu, "Hükümetle çalışmaya hazırız" dedi ancak bir şartı var Patatesin kilosu 7 liradan 70 kuruşa düştü! 15 kiloluk çuval 10 liradan satılıyor

Son Dakika Haberleri
22:47 Müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı - Son Dakika
22:44 İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine "hayır" yanıtı - Son Dakika
22:41 Apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
22:40 İran medyası: "Ukrayna uçağının düşüş nedeni yarın açıklanacak" - Son Dakika
22:31 AK Parti heyeti, 2020 yatırımlarını gazetecilere açıkladı - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 22:49:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Melen Botanik Vadisi'si için protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]