Melen Çayı kuralık alarmı veriyor - Son Dakika

Melen Çayı kuralık alarmı veriyor

08.12.2020 10:13
Melen Çayı kuralık alarmı veriyor, System.String[]

DÜZCE'de doğarak Karadeniz'e dökülen ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı kuralık alarmı verirken, çiftçiler de durumdan tedirgin oldu.

DÜZCE'de doğarak Karadeniz'e dökülen ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı kuralık alarmı verirken, çiftçiler de durumdan tedirgin oldu. Bu yıl ürünlerin susuzluk nedeniyle çimlenemediğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, "2021 yılında düşük rekolte bekliyoruz? dedi. Bu yıl Düzce'de yağışların yüzde 60 oranında azalma göstermesi nedeniyle Melen Çayı kuraklık alarmı verdi. Geçen yıl aynı mevsimlerde tüm dere yatağını dolduran suların debisi yükselirken bu yıl dere yataklarından su akmayacak duruma gelirken, birçok adacık oluştu. Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, "Düzce'de ve Türkiye'de büyük bir kuralık söz konusu. Biz Hasanlar Barajı ve Melen Çayı'nda yaptığımız incelemeler neticesinde Hasanlar Barajı'nın yüzde 80'ninin tamamen kuruduğunu, Melen Çayı'nda da tamamen kurumalar var. Hiçbir şekilde su yok. Çok büyük bir kuralıkla karşı karşıyayız. Ben 60 yaşındayım. Bu yaşıma kadar Düzce'de böyle bir kuraklık görmedim? diye konuştu. Çiftçi Ramazan Öztürk ektikleri ürünlerin kuruduğunu belirterek, "Ektiğimiz ürünlerimiz arpa, buğday, yulaf olsun tamamen kurumaya yüz tuttu. Çimlenenler kuruyor, tarımda büyük bir ürün kaybı söz konusudur. Bu 2021 yılını etkisi altına alacaktır. Ekilen ürünleri 2021'de hasat edeceğimiz için ürün rekoltemiz çok çok aşağılarda kalacak. Bunun yanında Düzce merkez ve köylerde içme suları kurudu. Köy muhtarlarının ve vatandaşların şikayetleri söz konusu olmaya başladı. Kuralıkla ilgili acil eylem planı gerekiyor." dedi.Önlem alınması gerektiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Her sene bu dönemlerde kar ve günlerce yağmur yağardı. Fakat bu sene 1 gram yağmur düşmedi. Yüzde 60-65 oranında kuralıkla karşı karşıyayız. HES projelerini de kapsayan bir önlemler zinciri alınması lazım. Elektrik üretimi olsun diye Düzce merkeze su verilemiyor, köylere su verilemiyor. Bu HES projelerinin durdurulması lazım. Barajlarda su kalmadı. Hasanlar Barajı'nda suyun bitmesi tamamen HES projelerinden kaynaklı ve durdurulması gerekiyor.?


Ramazan Öztürk, Karadeniz, İstanbul, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Melen Çayı kuralık alarmı veriyor - Son Dakika


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