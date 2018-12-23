Son Dakika Haberleri: Melen Çayı'na Flor Döküldüğü İddiası - Düzce

Melen Çayı'na Flor Döküldüğü İddiası - Düzce

25 dakika önce

Düzce'de Melen Çayı'ndaki flor sızıntısının, eski bir hastanenin kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Düzce'de Melen Çayı'ndaki flor sızıntısının, eski bir hastanenin kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Küçük Melen Çayı'nın Bahçeköy mevkisinde sızıntı gören vatandaşlar, belediyeye ihbarda bulundu.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, sızıntının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu sızıntının, atıl durumdaki hastanenin kazan dairesindeki depo kapaklarının çalınması nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

Sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldı.

"Florun tamamen temizlenmesi için çalışma başlattık"

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü sorumlusu Asım Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece kendilerine gelen ihbar üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Koçak, ekiplerin sızıntının nereden geldiğini bulmaya çalıştığını anlatarak, "Kanalizasyona flor ve mazot karıştığı ihbarı üzerine saat 02.00'dan sonra sonra tüm bacalarımızı tek tek açarak çalışma yaptık. Sıkıntının bu noktadan geldiğini, hastanenin kazan dairesinden kaynaklandığını belirledik. Vanaların döküm olması dolayısıyla hırsızların vanaları söküp sattıklarını ve florun tamamen kanalizasyona verildiği tespit edildi. Şu an florun tamamen temizlenmesi için çalışma başlattık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:57 Kaynak: AA

Bahçeköy, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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