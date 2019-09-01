Son Dakika Haberleri: Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu
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Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu

1 saat önce

Rafting yapmak için Melen Çayı'na gelen maceraseverler yoğunluğa neden oldu.

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Rafting yapmak için Melen Çayı'na gelen maceraseverler yoğunluğa neden oldu.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde Melen Çayı çevresinde bulunan rafting işletmelerine akın etti.

Özel kıyafetler giyerek Melen Çayı'ndaki 13 kilometrelik parkurda rafting yapan vatandaşlar, doğanın ve suyun tadını çıkardı.

"Sel felaketinden sonra çok yoğun bir taleple karşılaştık"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerde yoğunluk yaşadıklarını ve Melen Çayı'nın yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez adresi olduğunu söyledi.

Tepe, parkurun eğlenceli hale geldiğini belirterek, "Şu an Melen Çayı'nda tarih yazıyoruz. Yaşadığımız sel felaketinden sonra çok yoğun bir taleple karşılaştık. Bürokratından maceraseverine kadar herkes buraya geliyor, yerli ve yabancı turistlerin de katılımıyla burada tarih yazıyoruz." diye konuştu.

"Ağustos ayında rafting yapılmaz" algısını kırdıklarını anlatan Tepe, "Geçen yıllarda ağustos ayında kesinlikle rafting yapılmıyorken sel felaketinin ardından nehir yatakları daraldı ve Melen Çayı keyifli bir hal aldı. Artık haziran-temmuz ve ağustos aylarında da rafting yapacağımız bir parkur oluştu. Tüm maceraseverler ve rafting severler için muhteşem bir seçenek haline geldik." ifadelerini kullandı.

Destek için rafting yaptılar

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, temmuz ayında yaşanan sel felaketinde tesisleri zarar gören rafting işletmecilerine destek olmak amacıyla rafting yaptı.

Cumayeri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:24 Kaynak: AA
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