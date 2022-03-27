Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı - Son Dakika
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Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

27.03.2022 15:50
Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı.

Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı.

Kar sularının erimesi ve havaların ısınmasıyla Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı'na gelen adrenalin tutkunları, botlarını suya indirdi.

Doğa içinde debisi yüksek suda botlarıyla ilerleyen adrenalin tutkunları,13 kilometrelik parkurda hep birlikte heyecanlı anlar yaşadı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, Melen Çayı'nın debisinin istedikleri seviyeye ulaşmasıyla rafting sezonunu açtıklarını söyledi.

Yeni sezonun raftingseverlere ve işletmecilere hayırlı olmasını dileyen Tepe, "Yıllardır yapmamıza rağmen çok farklı heyecan içindeyiz. İki sene pandemi süreci ve bu sırada yaşadığımız sel gibi sorunların ardından yeni sezona kavuşmak bizi bile heyecanlandırdı." dedi.

Tepe, yeni sezondan çok umutlu olduklarını belirterek, "11 büyükşehre yakınız. Konumumuz itibarıyla yabancı turist açısından da büyük beklenti içerisindeyiz. Pandemiden önce 150 bin ziyaretçi yakalamıştık, bu sene de beklentimiz o yönde inşallah. Seneye de 250 bin ziyaretçi hedefimiz var." diye konuştu.

"Türkiye'nin birçok farklı ilinden gelenler var"

Melen Çayı'ndaki parkurun 13 kilometreyle Türkiye'nin en uzun parkuru olduğunu aktaran Tepe, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin birçok farklı ilinden gelen ziyaretçilerimiz var. Bursa'dan, İzmir'den gelenler var. O bölgede Muğla veya Antalya olmasına rağmen ziyaretçilerimiz Melen Çayı'na geliyorlar. Bizi farklı kılan bir sebep de kar sularının erimesinin ardından nehrimizde oldukça yüksek debi ve rapid var. Rapid dediğimiz olay ise dalgaların olduğu alanlar. Diğer yandan İstanbul, Yalova, Zonguldak gibi illerden gelenler de var."

Kardeşleriyle rafting yapmaya gelen Çilimli Kaymakamı Gizem Bayguş da "İlk deneyimimiz olacak, çok heyecanlıyım, sezon açılışında burada olduğumuz için mutluyum." dedi.

Melen Çayı'nın İstanbul'a en yakın rafting bölgesi olduğunu vurgulayan Bayguş, "Rafting ve macera sporlarıyla ilgilenen vatandaşlar bu bölgenin farkındalar. Pandemi de biraz etkiledi sanırım ama bu sezondan itibaren raftinge büyük talep olacağını düşünüyorum. Raftingseverleri bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı
Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı
Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı
Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

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Cumayeri, Türkiye, Rafting, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı - Son Dakika


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