Melen Çayı'nda raftingcilerden sosyal mesafeli horon - Son Dakika

Melen Çayı'nda raftingcilerden sosyal mesafeli horon

Düzce'de rafting turuna çıkan adrenalin tutkunları, küreklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için kullanarak horon tepti.

Düzce'de rafting turuna çıkan adrenalin tutkunları, küreklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için kullanarak horon tepti.

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Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda buluşan maceraseverler, 12 kilometrelik parkurda rafting yaptı.

Tur sonrası raftingciler, tesiste çalan Karadeniz müziği eşliğinde horon oynamaya başladı.

Rafting kürekleriyle sosyal mesafe düzeni kuran misafirler, horon ile stres attı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, salgın sürecinin halen devam ettiğini, Sağlık Bakanlığı ve tüm yetkililerin uyarıları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yapılan tüm uyarılara özenle uyduklarının altını çizen Tepe, "Bu spor aynı zamanda bir eğlencedir. Bu doğrultuda da sosyal mesafe kuralına uyarak horon oynadık. Tüm dünyayı etkileyen pandemiden dolayı sezona geç kaldık. Kısıtlamalardan sonra istediğimiz seviyelere kısa sürede ulaştık." dedi.

Bölgenin rafting anlamında Türkiye'de nadir alanlarından olduğuna değinen Tepe, bu hafta sonu tesiste bin kişiyi ağırlayacaklarını belirtti.

Normalde botlara 8 kişi aldıklarını anlatan Tepe, tedbirler kapsamında 4 metre 20 santimetre uzunluğundaki botlara 4'er kişi bindirdiklerini sözlerine ekledi.

Cumayeri, Türkiye, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Melen Çayı'nda raftingcilerden sosyal mesafeli horon - Son Dakika Spor
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