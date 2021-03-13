Melen Çayı'nda "sosyal mesafeli" rafting sezonu açıldı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 16 kilometrelik parkura sahip Melen Çayı'nda rafting sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun başladı.

İlçeye bağlı Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan Türkiye'nin en önemli spor turizm alanlarından rafting tesisleri, normalleşme süreciyle yeniden hizmete girdi.

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda müşterilerini karşılayan rafting işletmeleri, sezon açılışını gerçekleştirdi.

En fazla 10 kişinin bindiği botlardaki kişi sayısı, tedbirler kapsamında rehberle 6'ya düşürüldü. Adrenalin tutkunların ilgi gösterdiği turlarda vatandaşlar debisi oldukça yüksek suda gönüllerince eğleniyor.

"Melen Çayı'nın su seviye oldukça güzel"

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, Türkiye genelinde "güvenli parkur" olarak bilinen Melen Çayı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sezonu açtıklarını söyledi.

Güzel bir sezon geçirmek istediklerini belirten Tepe, "Kısıtlamaların hafifletilmesinden sonraki ilk rafting turunu yapıyoruz, tatlı bir heyecan var. Talepler oldukça iyi ve biz de sporseverleri iyi ağırlamaya çalışıyoruz. Kar suları eridi ve Melen Çayı'nın su seviye oldukça güzel. Adrenalinsever vatandaşlar bizi yalnız bırakmadı. Botlara binecek kişi sayısını azalttık ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirdik. Aynı zamanda kıyafetler de birkaç kez dezenfekte edildi. Maske suyun içerisinde takılmıyor ama dinlenme alanlarında maskeyle duruyoruz." diye konuştu.