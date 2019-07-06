Son Dakika Haberleri: Melen Çayı'nın uzaklardan gelen misafirleri
Son Dakika Spor Haber

Melen Çayı'nın uzaklardan gelen misafirleri

29 dakika önce

Yaz tatili için Türkiye'de "güvenli rafting parkuru" olarak bilinen Melen Çayı'na gelen, yerli ve yabancı turistler rafting tesislerinde yoğunluk oluşturuyor.

Melen Çayı'nın uzaklardan gelen misafirleri, System.String[]
Yaz tatili için Türkiye'de "güvenli rafting parkuru" olarak bilinen Melen Çayı'na gelen, yerli ve yabancı turistler rafting tesislerinde yoğunluk oluşturuyor.
Türkiye'ye gelen Hindistanlı turistler, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü kıyısındaki Melen Çayı'nda 13 kilometrelik parkurda rafting heyecanı yaşadı.
Yaklaşık 40 botla tura çıkan Asyalı turistler, zaman zaman bottan inerek suda yüzdü.
Melen Çayı'nda işletmecilik yapan Hüseyin Tunçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asya Kıtası'ndan da turist ağırlamaya başladıklarını, bu durumun bölge halkını memnun ettiğini söyledi.
Yabancı turistlerin bölgeye değer kazandırdığını aktaran Tunçel, şöyle devam etti:
"Artık Hindistan'dan gelen misafirlerimiz de var. Bugün 350 Hintli grubumuzu ağırlıyoruz, bu ilk turumuz olacak. Bu gruplarımızın devamı da gelecek, eylül-ekim aylarına rezervasyon yapmaya başladılar. Artık dünya pazarından turistleri Melen Çayı'nda ağırlıyoruz."
Çin, Katar, Japonya, Hindistan ve diğer ülkelerden misafirlerin Melen Çayı'na geldiğini anlatan Tunçel, "Artık Hindistan'dan da turist getirmeye başladık, inşallah bölgemiz için faydalı olur. Bölgedeki kasap, market, toptancı, rafting rehberi, herkes bu durumdan memnun. Bölge için ciddi bir istihdam olma yolunda da ilerliyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:49 Kaynak: AA
Türkiye, turist, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Reyhanlı açıklaması: Aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz Dövizdeki dalgalanma nedeniyle ahududu fiyatları yüzde yüz zamlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi Türkiye'de alkol AB'ye göre yüzde 63 daha pahalı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 14:18:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melen Çayı'nın uzaklardan gelen misafirleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]