Melen çayına düşen şahıs boğuldu
1 saat önce
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya giren bir kişi boğuldu.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
'nın Kocaali
ilçesinde çaya giren bir kişi boğuldu.
Olay, Kocaali ilçesi Melen Çayında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Kartal
isimli bir kişi çaya düştü. Durumu gören vatandaşlar AFAD
ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri 5 personel, 2 araç ile 1 bot ile çaya düşen şahsı aramaya başladı. Şeker hastası olduğu ve akli dengesininin yerinde olmadığı iddia edilen şahın cesedi ekiplerce bulundu. - SAKARYA
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