Melen çayına düşen şahıs cansız bedeni bulundu
1 saat önce
Melen çayına düşen şahıs cansız bedeni bulunduSAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya giren bir kişi boğuldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:55 Kaynak: İHA
Melen çayına düşen şahıs cansız bedeni bulundu
SAKARYA - Sakarya
'nın Kocaali
ilçesinde çaya giren bir kişi boğuldu.
Olay, Kocaali ilçesi Melen Çayında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Kartal
isimli bir kişi çaya düştü. Durumu gören vatandaşlar AFAD
ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri 5 personel, 2 araç ile 1 bot ile çaya düşen şahsı aramaya başladı. Şeker hastası olduğu ve akli dengesininin yerinde olmadığı iddia edilen şahıs ekiplerce bulundu.
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