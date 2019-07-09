Son Dakika Haberleri: Melen çayına düşen şahıs cansız bedeni bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Melen çayına düşen şahıs cansız bedeni bulundu

1 saat önce

Melen çayına düşen şahıs cansız bedeni bulunduSAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya giren bir kişi boğuldu.

Melen çayına düşen şahıs cansız bedeni bulundu
SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çaya giren bir kişi boğuldu.
Olay, Kocaali ilçesi Melen Çayında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Kartal isimli bir kişi çaya düştü. Durumu gören vatandaşlar AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri 5 personel, 2 araç ile 1 bot ile çaya düşen şahsı aramaya başladı. Şeker hastası olduğu ve akli dengesininin yerinde olmadığı iddia edilen şahıs ekiplerce bulundu.
Melen çayına düşen şahıs cansız bedeni bulundu
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:55 Kaynak: İHA
Sakarya, Kocaali, AFAD, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani adam, hamile köpeği havlıyor diye tüfekle vurarak öldürdü Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:32:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melen çayına düşen şahıs cansız bedeni bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]