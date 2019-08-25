Son Dakika Haberleri: "Melen'de raftinge tüm ülkelerden rağbet var"
Son Dakika Kültür Sanat Haber

"Melen'de raftinge tüm ülkelerden rağbet var"

1 saat önce

Yaz tatilini değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen yabancı turistler, ülkenin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yaz tatilini değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen yabancı turistler, ülkenin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yabancı turistler, otobüslerle geldikleri Melen Çayı'nda rafting yaparak eğlendi.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede geçen ay yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören tesislerin yürütülen çalışmalarla eski günlerine döndüğünü söyledi.

Melen'in yabancı turistler için vazgeçilmez olduğunu, rafting turlarının yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Tepe, şöyle konuştu:

"Yaz sezonunun sonuna doğru geliyoruz. Bundan 2-3 yıl önce ağustos aylarında hiç tur yapamıyorken, şu an turlarımız hızlanmış durumda. Artık sadece Orta Doğu'dan değil, Batı ülkelerinden de talep görüyoruz. Tüm ülkelerden Melen Çayı'na rağbet var. Melen bu anlamda en önemli konuma geldi."

Tepe, 17-18 Temmuz tarihlerinde büyük bir felaket yaşadıklarını ancak hızla toparlandıklarını dile getirerek, "Sel felaketinin ardından yaşanan yoğun talep yaralarımıza merhem oldu. Bu da tüm işletmecilerimizin yüzünü güldürdü. Hafta sonları 500 ila bin kişiye rafting yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Düzce, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan Türk-ABD ortak uçuşuna ilişkin açıklama
Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 15:43:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Melen'de raftinge tüm ülkelerden rağbet var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]