Melenia Trump yine ülke gündemine oturdu - Son Dakika

Daha önce Donald Trump'ın elini tutmamasıyla gündeme gelen Melenia Trump, bu kez eşinin kendisini dudağından öpmesine izin vermedi.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde yarış kızışırken, Başkan Donald Trump yine eşi Melania Trump'ın yaptığı hareket ile gündeme oturdu. First lady Melania Trump, eşine destek olmak amacıyla Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi'nde konuşma yaptı. Seçimlere yönelik etkileyici bir konuşma yapan Melania Trump'ı eşi Donald Trump da ilgiyle izledi. Ancak ikili, Melania Trump'ın hareketiyle yine en çok konuşanlar arasına girdi. Kürsüde konuşmasını bitiren Melania Trump'ın yanına gelen Donald Trump eşini tebrik etmek istedi. Başkan Trump, eşini dudaklarından öpmeye çalıştı ancak Melania Trump izin vermedi. Donald Trump ise eşini yanağından öpmek zorunda kalırken, bozuntuya vermeden gülümseyerek izleyicileri selamladı.

O anlar sosyal medyada hızlı yayılırken, ülke gündeminde de en üst sıralarda yer aldı.

Melania Trump, daha önce de eşi Donald Trump'ın elinin tutmaktan kaçınan davranışlarıyla gündeme gelmişti.

(İHA)