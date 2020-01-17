Meles Çayı için tasarım yarışması açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meles Çayı için tasarım yarışması açıldı - Son Dakika

Meles Çayı için tasarım yarışması açıldı

19 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa mirası Meles Çayı ve yakın çevresi için tasarım yarışması açtı.

Meles Çayı için tasarım yarışması açıldı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa mirası Meles Çayı ve yakın çevresi için tasarım yarışması açtı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentleşme nedeniyle doğal niteliklerini önemli oranda yitiren Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi için tasarım yarışması açtığını duyurdu. "Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması" için başvuruların, 13 Mayıs 2020'de sona ereceği öğrenildi. Jürinin 30 Mayıs 2020'de toplanacağı, sonuçların 8 Haziran 2020'de açıklanacağı kaydedildi.


Kent içindeki yeşil alan varlığını artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi'nin öncelikli eylem planı olarak Meles Çayı ve çevresini kentin ekolojik omurgası haline getirmeyi planlıyor. Bu sayede Orman İzmir Kampanyasındaki yeşil koridorlar hedefi için de yeni bir adım atılmış olacağı, proje Kervan Köprüsü, Kızılçullu Su Kemerleri, Halkapınar Gölü gibi değerlerin gün ışığına çıkarılmasında kritik bir işlev göreceği dile getirildi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yeşildere, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
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