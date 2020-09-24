Meles fikir yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Meles fikir yarışması sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meles Çayı ve yakın çevresi için açtığı tasarım yarışması sonuçlandı.

Meles fikir yarışması sonuçlandı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meles Çayı ve yakın çevresi için açtığı tasarım yarışması sonuçlandı. Birincilik ödülü alan proje, Meles'i bir "Doğal Yaşam Koridoru" olarak kurguluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentleşme nedeniyle doğal niteliklerini önemli oranda yitiren Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi için açtığı tasarım yarışması sonuçlandı. İzmir kentinin tüm çehresini ve geleceğini etkileyecek, Türkiye'nin en büyük ölçekli ve kapsamlı yarışma projelerinden biri olarak öne çıkan "Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması"nın kazananı Enise Burcu Derinboğaz'ın temsilciliğinde Birge Yıldırım Okta, Burak Arifoğlu, İzel Beşikçi, Kerem Arslanlı'dan oluşan ekip oldu. Yarışmada Mehmet Cemil Aktaş'ın temsil ettiği proje ekibinin "Akademi Meles" fikri ikincilik ödülü alırken, Meltem Erdem Kaya'nın başında olduğu ve kendi kendine yeten mekansal üniteler öneren projesi üçüncülük ödülüne hak kazandı.

11 tematik park

Birincilik ödülü alan proje, Meles'i bir "Doğal Yaşam Koridoru" olarak kurguluyor ve projenin sahiplenilmesi, hayata geçirilmesi için bir örgütlenme modeli olarak Meles Dönüşüm Ajansı (MEDA) önerisiyle öne çıkıyor. Meles Çayı'nı havzası ile birlikte ele alan proje, Meles Doğal Yaşam Koridoru boyunca 11 adet tematik park alanı sunuyor. İzmir'in tarihine, kimliğine, içerdiği ekolojik varlığın çeşitliliğine ve yerel ihtiyaçlarına göre programlanmış olan her bir park sosyal, ekolojik ve yapısal kapsamıyla yer aldıkları mahallelerin ihtiyaçlarını karşılama ilkesini benimsiyor. Doğal Yaşam Koridoru boyunca suyun hareketine göre yerleri belirlenmiş olan 30 adet mikro-müdahale ve oluşturduğu etki alanları, Meles Yaşayan Doğa Parkları Ağı ile birleşerek Doğal Yaşam Koridoru'nu oluşturuyor.

Ekolojik koridor olacak

Kent içindeki yeşil alan varlığını artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi'nin öncelikli eylem planı olarak Meles Çayı ve çevresini kentin ekolojik omurgası haline getirmeyi hedefliyor. Bu sayede Orman İzmir kampanyasındaki yeşil koridorlar hedefi için de yeni bir adım atılmış olacak. Proje Kervan Köprüsü, Kızılçullu Su Kemerleri, Halkapınar Gölü gibi değerlerin gün ışığına çıkarılmasında kritik bir işlev görecek. - İZMİR

Yeşildere, Arslanlı, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meles fikir yarışması sonuçlandı - Son Dakika

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