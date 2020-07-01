Ordu'daki Melet Irmağı'nda "Rafting Parkuru İnceleme ve Rafting Sporu Tanıtım Etkinliği" düzenlendi.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Rafting Federasyonu iş birliğinde Altınordu ilçesinin Hacılar Mahallesi mevkisinde düzenlenen etkinlikte, Melet Irmağı'nda 4 kilometrelik güzergahta rafting denemesi yapıldı.

Vali Tuncay Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun ülkenin en nadide köşelerinden biri olduğunu belirterek, "Ordu deniziyle yaylalarıyla doğal güzellikleriyle dereleriyle hakikaten birbirinden kıymetli güzelliklere sahip. Biz de bu güzelliklerin kıymetini bilerek gün yüzüne çıkması için hep birlikte çalışıyoruz." dedi.

R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nın 2019'da 20 ülkeden 800 sporcunun katılımıyla Tunceli Munzur'da yapıldığını anımsatan Vali Sonel, şöyle devam etti:

"Ordu'nun da rafting yapılabilecek bir potansiyele sahip olduğunu gördük. Ordu aynı zamanda bir spor şehri. Burada çok başarılı branşlar var. Ordu milli sporcularımızın da yetiştiği bir şehrimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı'mızın ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleriyle Ordu'da rafting sporunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Hem turizm hem de istihdam açısından bu akan ırmakların kenarlarına tesisler yaparak burada turizmi daha da canlandırmak, vatandaşlarımıza iş ve AŞ sağlamak en büyük dileğimiz."

Sonel, Ordu'nun her köşesinin en iyi şekilde değerlendirileceğini vurgulayarak, herkesi rafting için kente davet etti.

Ordu'da bu sporla ilgili şampiyonalar düzenlemek istediklerini dile getiren Sonel, "Altyapıyı yaptıktan sonra Federasyon Başkanı'mızın ve Gençlik Spor Bakanlığının destekleriyle Ordu'da neden bir Türkiye şampiyonası olmasın? Niye uluslararası müsabakalar olmasın? İnşallah Ordu altyapısı ile bunlara hazır hale gelmiş olacak." diye konuştu.

"Hedefimiz rafting sporu ve turizmine Ordu'da da artık başlanıyor olmasıdır"

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ise çok önemli bir güne tanık olunduğunu belirterek, "Bugün Ordu'muzdan 'vira bismillah' diyerek raftinge başlayacağız. Hedefimiz rafting sporu ve turizmine Ordu'da da artık başlanıyor olmasıdır." dedi.

Ordu'da sadece Melet Irmağı olmadığına işaret eden Yardımcı, " Fatsa'da akan bir ırmağımız ile Turnasuyu Nehri'miz var. Ayrıca, birkaç alternatifimiz daha bulunuyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Sayın Vali'mizin de destekleriyle katkılarıyla çalışmalarıyla bu bölgede rafting sporu ve turizmini yaygınlaştırmak noktasında elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Sonel ve beraberindekiler, rafting botlarıyla gösteri turu attı.