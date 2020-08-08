Melet Irmağı'nda rafting turu

Ordu'yu boydan boya geçerek Karadeniz'e dökülen Melet Irmağı rafting sporunun merkezi olmaya aday gösteriliyor.

Ordu Valiliğinin himayelerinde Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından rafting parkur çalışmaları Melet Irmağı'nda devam ediyor. Yeşilliği ve doğal güzelliği ile insanlarda hayranlık uyandıran Ordu'nun Melet Irmağı rafting spor merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Melet Irmağı'nın ilk etapta 3,5 km'lik bölümünün rafting parkuru olarak belirlendiği, bu güzergahın 6 km'ye çıkarılacağı belirtildi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, ırmakta rafting parkuru belirleme çalışmalarının bittiğini söyledi. Genç, "Melet Irmağı'nda 3.5 kilometrelik parkur çalışmamız bitti. Rafting botunun suda ilerleyişini bizzat görmek için arkadaşlarımızla ve sporcularımızla beraber rafting yaptık. Gerçekten parkur güzel oldu. İnşallah Eylül ayında da parkuru 6 kilometreye çıkartmayı hedefliyoruz. Yine aynı zamanda fındık hasadı bittikten sonra rafting eğitimlerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başlayacağız" dedi. - ORDU