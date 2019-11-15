Son Dakika Haberleri: Melet Köprüsü tamamlandı
Son Dakika Güncel Melet Köprüsü tamamlandı - Son Dakika

Melet Köprüsü tamamlandı

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki trafiğin omurgası olan Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı üzerine inşa edilen yeni köprüde çalışmalar tamamlandı.

Melet Köprüsü tamamlandı, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki trafiğin omurgası olan Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı üzerine inşa edilen yeni köprüde çalışmalar tamamlandı.


Hizmete açılmaya gün sayan 236 metrelik alternatif köprü Samsun-Merzifon- Çorum-Ankara güzergahlarıyla Türkiye'nin ana ulaşım şebekesine bağlanarak ülke içi ulaşımı sağladığı gibi Türkiye'yi Kafkas ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine, Orta Asya'ya, Rusya Cumhuriyetine, sayısız il ve ilçeye hizmet verecek.


Yeni alternatif olarak yapılan köprünün çevre illerin ve ilçelerin trafik yükünü büyük ölçüde azaltacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, diğer yerlerdeki çalışmaların da tamamlanmasıyla alternatif yeni köprünün trafiğe açılacağını belirtti. - ORDU

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı
Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: Kuvvetli olacak İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı Mehmet Avcı gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 20:49:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melet Köprüsü tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]