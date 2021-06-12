Üye Girişi
Meletme Göleti Sulama Projesi, 9 bin dönüm araziyi suyla buluşturuyor - Son Dakika

Meletme Göleti Sulama Projesi, 9 bin dönüm araziyi suyla buluşturuyor

12.06.2021 13:14
Meletme Göleti Sulama Projesi, 9 bin dönüm araziyi suyla buluşturuyor, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde Bucak'ta bulunan Meletmez Göleti Sulaması Projesi devletin yatırımı ile çiftçinin ve üreticinin hizmetine sunuluyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde Bucak'ta bulunan Meletmez Göleti Sulaması Projesi devletin yatırımı ile çiftçinin ve üreticinin hizmetine sunuluyor. Proje ile 9 bin dönüm tarım arazisi baraj büyüklüğündeki gölet ile kuraklık sorunu yaşanmadan sulanacak.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru beraberinde DSİ Bölge Müdür Vekili Cengizhan Kılıçarslan ve Ak Parti Kozan ilçe Başkanı Yusuf Bilgili ile birlikte Kozan'da Ferhatlı, Acarmantaş, Bucak, Ilıca, Çobanpınarı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Doğru, Meletmez Göleti Sulaması Projesinde sona gelindiğini belirterek, kamulaştırmanın ardından boruların döşenmesiyle sulamanın 2022 yılında başlayacağını kaydetti.

"Baraj büyüklüğünde gölet"

DSİ Bölge Müdür Vekili Cengizhan Kılıçarslan, baraj büyüklüğünde bir göletinin hizmete hazır noktada olduğunu ifade ederek, "Meletmez göleti 5 milyon su hacminde 9 bin dönüm araziyi sulu tarım ile buluşturacak yapıya sahip. Buradaki Ferhatlı, Acarmantaş, Bucak, Ilıca, Çobanpınarı köylerimizde sulu tarım yapılacak. Bu kadar güzel iklim ve coğrafyası olan bölgede su sıkıntısı olmadan üretim yapabileceksiniz. Şuan DSI olarak sahada çalışmaya hazır durumdayız. İrtifak hakkı bedelleri yatırılacaktır. Daha verimli güzel şekilde özellikle kuraklık yaşadığımız zamanlarda su sıkıntısı çekmeden sahadaki araçlarımızı en etkili şekilde kullanacağız ve çiftçilerimiz üretmeye devam edecek" dedi.

"9 bin dönüm arazi sulu tarımla buluşacak"

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, 9 bin dönüm arazi enerji harcamadan elektrik masrafı olmadan bölge insanımızın üretmesine katkı sunuyoruz. Ürünler ve arazilerde değerlenmiş olacak. Bu sizin hakkınız. Sizlerde bu arada kaliteli ürün yaparak bunu yansıtmanız lazım. Devlet bu yatırımı yapmışsa sizin daha çok üretim yapmanız için. Bizim sizden ricamız bu boru döşenmesinde köylülerimiz yardımcı olsunlar. Bunun için zararı olan olursa devlet karşılayacak. Ben 2 yıl önce geldiğimde su orada duruyor vatandaşlarımız kullanamıyordu ve içim sızlamıştı. Bakanlarımızın vekilimizin desteği ile bu iş inşallah seneye çiftçilerimiz sulamaya kavuşmuş olacak" dedi.

"Her bir sulama borusu bir araba fiyatında"

İmamoğlu bölgesine de çok ciddi yatırım yapıldığını da ifade eden Doğru, "Yedigöz baraj suyu ilçelerimize verildi, 800 milyonluk bir yatırım. Yerin altında olan borular gözükmüyor ama her biri boru bir araba fiyatı. Devlet bu kadar yatırım ve hizmet sağladı. Çocuklarımıza ve Türkiye'nin geleceğine yatırım. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili çiftçilerin daha çok üretmesi için kuraklıkla mücadelede bölgeye devletin desteklerinin sürdüğünü ifade ederek yatırımların hayırlı olmasını temenni etti. - ADANA

Meletme Göleti Sulama Projesi, 9 bin dönüm araziyi suyla buluşturuyor
Meletme Göleti Sulama Projesi, 9 bin dönüm araziyi suyla buluşturuyor
Meletme Göleti Sulama Projesi, 9 bin dönüm araziyi suyla buluşturuyor
Meletme Göleti Sulama Projesi, 9 bin dönüm araziyi suyla buluşturuyor
Meletme Göleti Sulama Projesi, 9 bin dönüm araziyi suyla buluşturuyor

Hisarcık, Bucak, Kozan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meletme Göleti Sulama Projesi, 9 bin dönüm araziyi suyla buluşturuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti 12:59 İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı 12:31 Yıllar önce uygunsuz görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu, aylar sonra ortaya çıktı Erman Toroğlu TRT spikerlerine patladı: İki tane adam bizi aptal yerine koydu 12:16 Erman Toroğlu TRT spikerlerine patladı: İki tane adam bizi aptal yerine koydu
''Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü Youtube'da anlattı 12:05 ''Birini öldürdükten sonraki 3. gün'' sözleriyle başladı, babasını nasıl öldürdüğünü Youtube'da anlattı Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi 11:40 Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı 10:54 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş 10:47 Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş İntihar etmek isteyen şahıs, tırmandığı elektrik kablolarında böylece kalakaldı 10:43 İntihar etmek isteyen şahıs, tırmandığı elektrik kablolarında böylece kalakaldı

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Son Dakika: Bu yıl sadece Suudi vatandaşlar ve oturma izni olanlar hacca gidebilecek Son Dakika: Bu yıl sadece Suudi vatandaşlar ve oturma izni olanlar hacca gidebilecek         
13:14
Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı Kıbrıs gezisine damga vuran kare! Cumhurbaşkanı makamına tişört ve kot pantolonla çıktı         
12:34
Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine         
12:17
Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak Merkez Bankası'nın anketine göre, memur ve emekliler temmuzda yüzde 7.67 zam alacak         
12:06
Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti Cenk Eren, leopar desenli bikinisiyle pozlar veren Serenay Sarıkaya'yı Banu Alkan'a benzetti         
11:55
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:49
Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu         
09:46
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var         
08:58
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu         
00:40
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 13:39:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meletme Göleti Sulama Projesi, 9 bin dönüm araziyi suyla buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement