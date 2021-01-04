Melih Bulu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'kayyum rektör' protestosunda neler yaşandı? - Son Dakika
BBC

Melih Bulu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'kayyum rektör' protestosunda neler yaşandı?

04.01.2021 18:32
Melih Bulu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'kayyum rektör' protestosunda neler yaşandı?, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine, geçmişte AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması, üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine, geçmişte AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması, üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi.

İstanbul'daki farklı üniversitelerden öğrencilerin de destek verdiği eylem için bir araya gelen öğrenciler, üniversitenin Güney Kampüsü'nde toplandı.

Öğrenciler tarafından okunan basın açıklamasında; rektör, dekan, bölüm başkanı gibi yöneticilerin atamayla değil seçimle göreve getirilmesi vurgulanırken şunlar söylendi:

"Boğaziçililer olarak asıl sorunumuz akademik özgürlük meselesidir. Bu sorunun çözümü ise üniversitelerin iradeleriyle belirlenir. Üniversitemiz karar alma mekanizmalarına yapılan müdahaleyi kabul etmiyoruz."

'Özerklik, tepeden atama ile sağlanamaz'

Üniversitelerin özerkliğinin tepeden atanan yöneticiler ile sağlanamayacağını dile getiren öğrenciler basın açıklamasında şöyle devam etti:

"Boğaziçili öğrenciler olarak, üniversitemizin ilkelerine ve kültürüne binaen, üniversitemizin özerkliğinin; kişiliğine ve geçmişine bakılmaksızın tepeden atanan herhangi bir akademisyen ile değil, üniversite mensuplarının yaptığı demokratik yollarla belirlenen bir rektör seçimiyle sağlanacağını savunuyoruz."

Öğrenciler, Güney Kampüs önündeki basın açıklamasının ardından Kuzey Kampüsü'nde bir forum gerçekleştirdi. Bu esnada Prof. Dr. Bulu'nun rektörlük binasında olduğunu öğrenen öğrenciler yeniden Güney Kampüs'e doğru hareketlendi.

Üniversite kapısı kelepçelendi

Burada emniyet güçleri tarafından engellenen öğrencilere biber gazıyla müdahale edildi. Gözaltına alınan iki öğrenci daha sonra serbest bırakıldı.

Polis üniversiteye girişleri engellemek amacıyla kapıya kelepçe taktı.

Kampüs içindeki öğrenciler ise Rektörlük binasının kapısına üzerinde "Bu bina AKP'li Melih Bulu'nun rektör atanması sebebiyle Boğaziçi öğrencileri tarafından mühürlenmiştir" yazılı bir kağıt astı.

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun siyasi kariyeri tartışmalara sebep olmuştu.

Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ocak Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, okul iradesi dışında gerçekleşen kararı kınadıklarını açıklamış ve #KayyumRektörİstemiyoruz etiketiyle de paylaşımda bulunmuştu.

AKP Sözcüsü Çelik: Boğaziçi gözbebeğimizdir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin konuştu.

Siyasi kimliği üzerinden Bulu'yu yargılayanların siyasi fanatizm içinde davrandığını söyleyen Çelik şunları söyledi:

"Boğaziçi gözbebeğimizdir, hocalarımızın katkılarına müteşekkiriz. Hocalar bazı öğrencileri eyleme çağırıyor. Öğrencilere eylem için birtakım akıl veriyorlar. Oradaki hocalarımız Türkiye'nin geleceğine imza atıyor. Cumhurbaşkanı liyakat özelinde bu hocamızı uygun görmüştür. Bundan sonra yapılması gereken akademik başarı için gerekli ortamın sağlanması için faaliyet göstermektir."

Melih Bulu kimdir?

17 Ocak 2020'de Haliç Üniversitesi rektörlüğüne atan Bulu, bu görebde bir yılı dolmadan Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü 1992 yılında tamamlayan Bulu, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yaptı.

Haliç Üniversitesi'nde yer alan öz geçmişine göre, TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 programlarında çalıştı.

Bulu 2009 yılında tam zamanlı olarak başladığı akademik kariyerinde İstinye Üniversitesi'nin de kurucu rektörlüğü görevini yaptı. Boğaziçi Üniversitesi rektörülüğü Bulu'nun bu seviyede üçüncü görevi olacak.

Bulu'nun asıl tartışma yaratan kariyeri ise siyasi alanda oldu. 2002'de AKP Sarıyer ilçe teşkilatı kurucusu olan Bulu, 2015'te AKP İstanbul Milletvekili Aday Adayı olarak seçimlere katıldı.

Bulu, Twitter profilinde yeni görevini gösteren bir değişim yaptı.

Daha sonra eleştirilere yaptığı açıklamayla yanıt veren Bulu, "Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Üniversite, AK Parti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Melih Bulu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'kayyum rektör' protestosunda neler yaşandı? - Son Dakika Dünya

BBC

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