Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı - Son Dakika

Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı

21.03.2021 00:46

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, rektörlükten istifa ettiği iddialarını yalanladı. Bulu, sosyal medya hesabından istifa ettiği şeklindeki paylaşıma "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" cevabını verdi.

Uzun süredir Boğaziçi Üniversitesi'ne ataması protesto edilen rektör Melih Bulu, istifa söylentileri üzerine bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadaki 'Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istedi' iddiasına cevap veren Bulu, "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim…" ifadelerini kullandı.

Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı

BULU, 'ASLA İSTİFA ETMEYECEĞİM' DEMİŞTİ

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasının ardından öğrenciler ve öğretim görevlileri, Rektör Melih Bulu'yu istifaya çağırmıştı. Bulu, çağrılara ''Asla istifa etmeyi düşünmüyorum'' diyerek yanıt vermişti.

Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı

Boğaziçi Eğitim, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı - Son Dakika


Son Dakika

Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu
Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi         
00:28
AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hamlesi AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hamlesi         
23:52
Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar         
23:20
Fenerbahçe'den G.Saraylıları sinirlendirecek paylaşım: Eze eze, ağlatarak Fenerbahçe'den G.Saraylıları sinirlendirecek paylaşım: Eze eze, ağlatarak         
21:59
Türkiye Barolar Birliği'nden İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Türkiye'nin imzasını çekmesi hukuka aykırı Türkiye Barolar Birliği'nden İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Türkiye'nin imzasını çekmesi hukuka aykırı         
20:32
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi Kanal İstanbul Projesi'ne devlet garantisi verildi         
18:51
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri         
13:23
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 01:44:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei