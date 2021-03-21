Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı - Son Dakika

Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden istifa ettiği iddialarını yalanladı
21.03.2021 00:46
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, rektörlükten istifa ettiği iddialarını yalanladı. Bulu, sosyal medya hesabından istifa ettiği şeklindeki paylaşıma "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" cevabını verdi.
Uzun süredir Boğaziçi Üniversitesi'ne ataması protesto edilen rektör Melih Bulu, istifa söylentileri üzerine bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medyadaki 'Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istedi' iddiasına cevap veren Bulu, "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim…" ifadelerini kullandı.
BULU, 'ASLA İSTİFA ETMEYECEĞİM' DEMİŞTİ
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasının ardından öğrenciler ve öğretim görevlileri, Rektör Melih Bulu'yu istifaya çağırmıştı. Bulu, çağrılara ''Asla istifa etmeyi düşünmüyorum'' diyerek yanıt vermişti.
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