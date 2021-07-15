Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine seçimle değil atamayla geldiği için aylardır öğrenci ve akademisyenlerin protestosuna maruz kalan Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.

HABERİN ASILSIZ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

194 gün görevde kalabilen Melih Bulu'nun atama kararının ardından yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem yarattı. Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan görevden alınmasına ilişkin kararın ardından Instagram hesabından haberin asılsız olduğunu öne sürdü. Bulu paylaşımında, "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır; 'Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim.' Oyuna gelmeyin çocuklar, uyuyun" sözlerine yer verdi.

KARARIN GERÇEK OLDUĞUNU ANLADI

Bulu, daha önce hakkında çıkan istifa haberlerini yalanlarken söylediği "Peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim" yazdığı postuna göndermede bulunarak "Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır" dedi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Görevden alındığına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararın gerçek olduğunu kısa sürede anlayan Bulu, paylaşımını sildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı