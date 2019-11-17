Son Dakika Haberleri: Melih Coştu, Fenerbahçe Bursa'da kazandı
Son Dakika Spor Melih Coştu, Fenerbahçe Bursa'da kazandı - Son Dakika Spor

Melih Coştu, Fenerbahçe Bursa'da kazandı

6 saat önce

Savunmanın konuştuğu ilk yarıda her iki takım da skor üretmekte zorlandı.

Melih Coştu, Fenerbahçe Bursa'da kazandı, System.String[]

Savunmanın konuştuğu ilk yarıda her iki takım da skor üretmekte zorlandı. Başa baş giden mücadelenin 6'ncı dakikasında Westermann'ın üst üste üç sayı isabetiyle skoru 11-17'ye çeken Fenerbahçe Beko, savunma sertliğini de koruyunca ilk periyodu 13-25 önde tamamladı.


İkinci periyotta pota altından sayılar bulan TOFAŞ, dış atış isabetleriyle oyunda dengeyi kurdu. Ancak kaptanı Melih'in sayılarıyla nefes alan konuk takım, serbest atış çizgisinden de yüksek yüzdeli oynadı ve devreyi 32-38 üstün bitirdi.


Maçın ikinci yarısıyla birlikte hücum performansını koruyan Fenerbahçe Beko, savunmada ise ev sahibine kolay atış şansı tanımadı. Melih ve Ahmet ikilisinin skorda etkili olduğu bu periyotta sarı lacivertliler 30 sayı bulurken aradaki farkı da açtı. 29'uncu dakikada Melih'in dış atış isabetiyle fark 23'e kadar yükselirken (46-54), konuk ekip kader periyoduna 46-68'lik skor avantajıyla başladı.


Son periyodun ilk dakikalarında Mejia ve Barış'tan üst üste üç sayılık isabetler gelirken, bu basketlerle birlikte TOFAŞ aradaki farkı da azalttı: 55-71. Özellikle maçın son bölümlerinde skora ortak olabilmek için büyük çaba sarf eden TOFAŞ, sarı-lacivertlilerin hücumlarını durdurmakta güçlük yaşayınca; 76-82'lik skorla parkeden galip ayrılan taraf Fenerbahçe Beko oldu.


SALON: Nilüfer TOFAŞ


HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker


TOFAŞ: Berk Uğurlu 2, DJ White 12, Tarik Phillip 18, Matthew Lojeski 3, Devin Williams 7, Barış Ermiş 11, Samuel Mejia 13, Berkan Durmaz 2, Muhsin Yaşar 8


FENERBAHÇE BEKO: Leo Westermann 9, Melih Mahmutoğlu 29, Kostas Sloukas 7, Ahmet Düverioğlu 15, Joffrey Lauvergne 8, Nikola Kalinic 7, Derrick Williams 2, Berkay Candan, Ali Muhammed


1'İNCİ PERİYOT: 13-25


DEVRE: 32-38


3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-68

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Obradovic: Başkanımız Ali Koç'a teşekkür ediyorum
Fenerbahçe Beko deplasmanda TOFAŞ'ı 82-76 mağlup etti İşte Türkiye'yi EURO 2020'de bekleyen muhtemel rakipler ATP'de şampiyon Tsitsipas

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 00:58:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melih Coştu, Fenerbahçe Bursa'da kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]