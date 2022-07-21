Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek - Son Dakika
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Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek

21.07.2022 18:36

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek döneminde 801 milyona mal olan ve atıl durumda bulunan Ankapark'ın geleceği hakkında konuştu. Gazetecilerle beraber Ankapark'ı gezen Yavaş, parkın geleceğine karar vermek için anket yapılacağını belirterek, "En doğru kararı Ankara halkı verecek. Çünkü para onların" dedi.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yapılan ve işletmecinin çalıştıramayarak kapattığı Ankapark, mahkeme sürecinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ta basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Ankapark'ın akıbetine ilişkin konuşan Yavaş, "Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bağışladığı, Ankaralılara emanet ettiği bir arazi. Buraya böyle bir proje yapıldı ve bu kadar para harcandı. Biz olaya nasıl bakıyoruz? Buradan kurtarabildiğimiz, çalışır durumda olan ne var ne yok şu anda bunların tespiti yapılıyor. Burada ne yapabiliriz bunu Ankara halkına soracağız ama içimden geçeni söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin kurucusunun bize emanet ettiği bir yere kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Tamamen ücretsiz bir hale getirerek burayı bütün Ankaralının, Atatürk'ün emaneti olduğunu bilerek kullanılması için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın geleceğini Başkentliler belirleyecek

"6 TANE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ EDİYOR"

Yavaş, Ankapark'ın inşaatında harcanan paraya dikkat çekerek, "Ankapark yapımı sırasındaki usulsüzlükler ile ilgili de cumhuriyet savcılığına başvurumuz çoktan yapılmıştı. Buraya harcanan para 801 milyon dolar. '1200 tane alet var' diye övünüldü, bunların da hepsini siz gezdiniz. Bu parayı harcayan 'hayır 450 milyon dolar bu da çok değil' diyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 125 milyon dolara yapıldı arkadaşlar. 6 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü buraya harcandı" açıklamasında bulundu.

801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın geleceğini Başkentliler belirleyecek

"KARARI ANKARA HALKI VERECEK, ÇÜNKÜ PARA ONLARIN "

Vatandaşa anket yapılacağını aktaran Yavaş, "Vatandaşa sormak suretiyle bir karar vereceğiz. Bizim tarzımız şeffaflıktır. Şeffaf olacağız ve hesap vereceğiz. 1 milyon 200 bin metrekarelik, 120 futbol sahası büyüklüğünde bir yer burası. Maliyeti karşılayacak durumumuz yok. Hatalı bir yatırım. Belki kiraya verilebilir ama henüz bir kararımız yok. Vatandaş sökün atın derse söküp atarım. Anket yapacağım. Eğitim kurumlarına da açığız, tekliflere de açığız. Mail yoluyla da talep geliyordu, bilim parkı da isteyen var. En doğru kararı Ankara halkı verecek, çünkü para onların" ifadelerini kullandı.

801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın geleceğini Başkentliler belirleyecek
801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın geleceğini Başkentliler belirleyecek
801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın geleceğini Başkentliler belirleyecek
801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın geleceğini Başkentliler belirleyecek
YORUMLAR
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Yavaş: 'Atatürk'ün Mirasının Üzerine Yapılan Bir Yerin Kapısından Para Ödeyerek Girilmesini de Halkın 801 Milyon Dolarının Çürümesini de Bizim İçimiz... Yavaş: 'Atatürk'ün Mirasının Üzerine Yapılan Bir Yerin Kapısından Para Ödeyerek Girilmesini de Halkın 801 Milyon Dolarının Çürümesini de Bizim İçimiz... Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 3 yıl sonra devredilen ANKAPARK'ın geleceğine halk karar verecek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 3 yıl sonra devredilen ANKAPARK'ın geleceğine halk karar verecek
Kaynak: DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ankapark, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek - Son Dakika
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