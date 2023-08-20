Melih Gökçek ile Nevşin Mengü arasında seviyesiz "Genelev" tartışması - Son Dakika

Melih Gökçek ile Nevşin Mengü arasında seviyesiz "Genelev" tartışması

Melih Gökçek ile Nevşin Mengü arasında seviyesiz "Genelev" tartışması
Son Güncelleme: 20.08.2023 09:12

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'le ilgili bir haberi alıntılayan Nevşin Mengü, Melih Gökçek hakkında bir hayat kadınının sarf ettiği sözleri paylaştı. Bu sözlere aynı sertlikte yanıt veren Gökçek ise ''Hayat kadınıyla beraber mi çalışıyordunuz?'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in "Evlenmek sadece cinsel zevk için değildir, piyasayı p.çlerle mi dolduralım?" sözleri üzerine bir paylaşımda bulunan gazeteci Nevşin Mengü, geçmiş yıllarda Melih Gökçek'le ilgili canlı yayında konuşan Ankaralı bir hayat kadının sözlerini paylaştı. Gökçek'in bu paylaşıma cevabı ise çok sert oldu.

Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Şöyle bir şehir efsanesi vardı. Melih Gökçek'in yeni Ankara Belediye Başkanı seçildiği yıllar, genelevleri kapatmak için harekete geçiyor. Bir TV kanalına da, çıkıp ahlak fuhuş muhuş anlatırken, bir hayat kadını TV'ye telefonla bağlanıp şöyle diyor: Şu kadar yıllık hayat kadınıyım, Ankara'da şu sayıda hayat kadını çalışıyor, hepimiz bir araya gelsek senin gibi o...çocuğu doğuramayız..."

"BERABER Mİ ÇALIŞIYORDUNUZ?"

Melih Gökçek de Nevşin Mengü'nün paylaşımına ithafen "Nevşin bu kadının senin arkadaşın olduğu ve senin bu kadınla birlikte çalıştığın istikametinde de şehir efsanesi varâ€¦ Nevşin beraber mi çalışıyordunuz?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

Melih Gökçek ile Nevşin Mengü birbirine girdi: O hayat kadınıyla beraber mi çalışıyordunuz?

Nevşin Mengü, Melih Gökçek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melih Gökçek ile Nevşin Mengü arasında seviyesiz 'Genelev' tartışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melih Gökçek ile Nevşin Mengü arasında seviyesiz "Genelev" tartışması - Son Dakika
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