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Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti - Son Dakika

Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti

14.09.2021 11:10

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği "2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü"nü kazandı. Yavaş'ın kazandığı ödülü beğenmeyen eski başkan Melih Gökçek'in ise 2012 yılında aynı ödüle aday gösterildiği ancak kazanamadığı, buna rağmen ödüle aday gösterilmesini övünerek paylaştığı öğrenildi.

Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümü anlatımlar, mapping gösterisi ve konserlerle kutlandı. Gençlik Parkı'nda düzenlenen kutlamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Belediye Başkanları Vakfı (City Mayors Foundation) tarafından düzenlenen 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandığı açıklandı.

"BU BAŞARI 6 MİLYON ANKARALININ"

Vatandaşların alkışları arasında sahneye çıkan Yavaş, "Sevgili hemşehrilerim, biraz önce İngiltere'den açıklanmış. Tabii son derece mutlu olduk. Ama bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralının. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum." dedi.

Mansur Yavaş'ın aldığı ödüle laf eden Melih Gökçek'i 2012 yılında yaptığı paylaşım zora soktu

GÖKÇEK KÜPLERE BİNDİ

Mansur Yavaş'ın ödüle layık görülmesinden en çok rahatsız olan isim ise eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Gökçek, "Güldürmeyin insanları... Beypazarını 5 senede 21 sıra gerilettiği DPT raporlarıyla tescillenen, dünya küresel şehirler sıralamasında Ankara'yı 32 senede 10 sıra geriye düşüren Mansur '2021 Danya Belediye Başkanı Başkent Ödülü' kazanmış. Ödülün adıyla bile sizle dalga geçmişler" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın aldığı ödüle laf eden Melih Gökçek'i 2012 yılında yaptığı paylaşım zora soktu

2012'DEKİ PAYLAŞIMI ZORA SOKTU

Gökçek başka bir paylaşımında ise "Dünya belediye başkanı diye abartılan seçimin aslı Asya ülkeleri bazında" sözlerine yer vererek bir de görsel paylaştı. Ancak Gökçek'in 2012 yılında aynı ödül töreni için yaptığı paylaşım çok geçmeden dolaşıma sokuldu. Bahsi geçen paylaşımda Gökçek'in 2012 yılında aynı ödüle aday gösterildiği ve kazanamamasına rağmen sadece aday gösterilmesini övgüyle bahsetmiş olması dikkat çekti.

Gökçek'in 2012 yılında yapmış olduğu paylaşım;

Mansur Yavaş'ın aldığı ödüle laf eden Melih Gökçek'i 2012 yılında yaptığı paylaşım zora soktu
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti

Gençlik Parkı, Melih Gökçek, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti - Son Dakika
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