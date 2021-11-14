Melih Gökçek'in kayınvalidesi 107 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Taziye ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na Türkkan tepkisi! O anları kendi hesabından paylaştı

THY, 4 ülkeye uçuşları durdurdu! Bu geceden itibaren başlıyor

Tarih de verdi! Bakan'dan heyecanlandıran asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması

Komşuda 6,4'lük depremin ardından bir büyük sarsıntı daha! Bölgeden acı haber de geldi

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, kayınvalidesini kaybetti. Acı haberi Twitter'dan veren Gökçek, eşi Nevin Gökçek'in ricasını aktardı.

"İYİLİK MELEĞİYDİ"

Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kayınvalidem, ikinci anam, melek gibi kadın 107 yaşında hakkın rahmetine kavuştu. Mekân'ı cennet olsun. Fatma Anamıza, Peygamberimize (S.A.V) komşu olsun inşallah. Akçakoca bir meleğini, bir iyilik abidesini kaybetti. İffet abidesiydi, gönüllerin sultanıydı. Nur içinde yat" ifadelerini kullandı.

EŞİ NEVİN GÖKÇEK'İN İSTEĞİNİ DE SÖYLEDİ

Gökçek, "Arayan, mesaj çeken, tweet atarak başsağlığı dileyen tüm dostlara ailecek şükranlarımızı sunuyoruz. Nevin, bizi seven tüm dostlarımızdan annesinin ruhuna 1000'er Kelime-i tevhid rica eder." dedi.