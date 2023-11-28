 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Melih Gökçek, kanuna aykırı olarak aldığı lüks evi belediyeye iade edecek - Son Dakika

Melih Gökçek, kanuna aykırı olarak aldığı lüks evi belediyeye iade edecek

Melih Gökçek'in 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden eşi ile avukatları adına aldığı ve halen kullandığı dubleks konutlar Mansur Yavaş'ın açtığı dava sonucu satışında usulsüzlük tespit edilerek tekrar ABB'ye devredildi. Gökçek evden tahliye edilecek.

Melih Gökçek, kanuna aykırı olarak aldığı lüks evi belediyeye iade edecek
28.11.2023 - 12:56,  Güncelleme: 12:59
Abone Ol

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in daha önce belediye lojmanı olan Dikmen'deki konutları kanuna aykırı bir şekilde eşi Nevin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen adına satın almasına karşı Mansur Yavaş dava açmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek'in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi. Gökçek, hukuksuz bir biçimde ikamet ettiği evden tahliye edilecek.

İHALEYE GİRMEMESİ GEREKİYORDU

Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanlığı görevini sürdürürken Belediye lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalesini hazırladı. Kanunda açıkça Belediye Başkanı ve yakınlarının görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içerisinde ihaleye giremeyeceği belirtilmesine rağmen ihaleyi Gökçek'in eşi Nevin Gökçek ile avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen iş ortaklığı kazandı. Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etti. Satış, Gökçek'in konutlarda oturduğu esnada yapıldı.

MANSUR YAVAŞ DAVA AÇTI

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, kamu malı olan konutların satışının usulsüz olduğu iddasıyla dava açtı. Davada, konutların ihale edilmesindeki usulsüzlüklerin yanı sıra kıymet takdir komisyonu raporunda Gökçek'in projeye aykırı olarak yaptırdığı ve ihale bedelini etkileyecek olan havuzun da değerlendirilmediği vurgulandı. Yerel mahkemenin aldığı karara ABB yönetiminin yaptığı itiraz kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek'in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi.

Kararda "emredici kanun hükümlerine aykırı şekilde yapılan ihale sonucunda oluşan sicilin hukuken geçerli bir sebebinin bulunmadığı ve dava konusu taşınmazların davalılar adına tescilinin yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu anlaşılmakla (…) davanın kabulü ile Fatih Atalay, Salih Çelen ve Nevin Gökçek adına olan tapu kayıtlarının iptali ile bu taşınmazların davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

LÜKS KONUTLAR TEKRAR ABB'NİN

Böylece 2018 yılında 7 milyon 900 bin TL'ye satılan dört adet dubleks konut tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin oldu. Gökçek, hukuksuz bir biçimde ikamet ettiği Dikmen'deki evden tahliye edilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinin daha önce aynı konuda yapmış olduğu suç duyurusuna Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti. ABB, mahkeme kararından sonra dosyanın yeniden açılması için Savcılığa başvuracak.

Melih Gökçek, Mansur Yavaş, Ankara, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Melih Gökçek, kanuna aykırı olarak aldığı lüks evi belediyeye iade edecek - Son Dakika


15:48
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti
15:41
Ünlü futbolcuların mağdur olduğu dolandırıcılık davasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama: Saadet zinciriyle alakamız yok Ünlü futbolcuların mağdur olduğu dolandırıcılık davasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama: Saadet zinciriyle alakamız yok
15:31
Özgür Özel'den Bahçeli'ye tepki: Promptere o cümleyi yazanı Devlet Bey'in vicdanına havale ediyorum Özgür Özel'den Bahçeli'ye tepki: Promptere o cümleyi yazanı Devlet Bey'in vicdanına havale ediyorum
14:56
Arda Turan'dan ''O kadar parayı nerede teslim ettin?'' sorusuna yanıt Arda Turan'dan ''O kadar parayı nerede teslim ettin?'' sorusuna yanıt
14:25
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin verdiği oyla kazanmadık Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin verdiği oyla kazanmadık
14:19
Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı! Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı!
14:05
Çay üreticilerine 303 milyon liralık ödeme perşembe günü yapılacak Çay üreticilerine 303 milyon liralık ödeme perşembe günü yapılacak
14:04
Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika
15:48 Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini iptal etti
15:41 Ünlü futbolcuların mağdur olduğu dolandırıcılık davasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama: Saadet zinciriyle alakamız yok
15:31 Özgür Özel'den Bahçeli'ye tepki: Promptere o cümleyi yazanı Devlet Bey'in vicdanına havale ediyorum
14:56 Arda Turan'dan ''O kadar parayı nerede teslim ettin?'' sorusuna yanıt
14:34 Gururlandıran başarı! 'Ekmek Şehri Balıkesir' kitabı Suudi Arabistan'da birinci seçildi
14:25 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin verdiği oyla kazanmadık
14:19 Sürekli eşyaları çalınan çift hırsızı odaya yerleştirdikleri gizli kamerayla yakaladı!
14:04 Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı
14:05 Çay üreticilerine 303 milyon liralık ödeme perşembe günü yapılacak
13:53 Bir Derdim Var dizisi için final kararı alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2023 16:10:00. #1.12#
SON DAKİKA: Melih Gökçek, kanuna aykırı olarak aldığı lüks evi belediyeye iade edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement