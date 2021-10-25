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Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin - Son Dakika

Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin

25.10.2021 12:34

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan isimlerin başında gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. ABD'de bir kilisenin önünde çekildiği ileri sürülen görüntüleri paylaşan Gökçek, "Seyredin de şükretmeyi öğrenin" notunu düştü.

Ekonomideki çalkantılı sosyal medyanın da gündeminde... Konuyla ilgili en dikkat çeken paylaşım ise eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

"SEYREDİN DE ŞÜKRETMEYİ ÖĞRENİN"

ABD'de bir kilisenin önünde çekildiği öne sürülen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "İşte ABD... Kiliseden yemek kuyrukları... Türkiye'deki felaket tellallarına duyurulur. Seyredin de şükretmeyi öğrenin" notunu düştü. Gökçek'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin

İşte Gökçek'in paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları;

- Şükür bizdeki muhalefetle biraraya gelmeyecek iki kavram. Görürler derler ki spor yapıyorlar.

- Amerika bizi kıskanıyor mu ?

- Türkiye'ye gelmek istiyorlarmış aslında.

- Abi çok sığdan yüzüyorsun, biraz daha derine gidelim mi durum farklı olur belki.

- Bizde de camiler yemek versin daha fazla kuyruk olur.

- Bu uygulamanın aynısını diyanetin de yapmasını umuyoruz eskiden camilerin altında aş evleri vardı ihtiyaç sahiplerine yemek verirlerdi şimdi camilerin altları ticarethane...

- Keşke bizim camilerimizde böyle hayırlar yapsa. Çöpten yemek toplamak zorunda kalmasa insanlar.

- Sizi Allah ıslah etsin ya. Şükrü bir tek siz öğrenemediniz.

- Sayın eski basgan bizler açlık sınırında yaşayanlar ediyoruz da biraz da sizler etseniz.

Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin

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Son Dakika Güncel Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin - Son Dakika


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