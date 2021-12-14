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Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı belediyeye iade etti! Belediye geriye kalanları da istiyor - Son Dakika

Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı belediyeye iade etti! Belediye geriye kalanları da istiyor

14.12.2021 20:10

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine kullandığı belediyeye ait zırhlı aracı iade etti. Aracın inceleneceğini dile getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, geriye kalanları da isteyerek "Büyükşehir Belediyesi olarak, görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden, eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz." dedi.

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün akşam Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana Valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim" dedi.

ZIRHLI ARACI İADE ETTİ

Gökçek, açıklamasının ardından bugün belediyeye ait zırhlı aracı Büyükşehir Belediyesi'ne iade etti. Teslim alınan araçta inceleme yapılacağı belirtildi.

Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı iade etti! Belediye geriye kalanları da istedi

İNCELEME YAPILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek'ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Aracın son durumu hakkında detaylı incelemeler yapılıp sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bununla birlikte, aracın zırhlanması ve sonrasında buna bağlı olarak meydana gelen motor arızası ile ilgili yapıldığı iddia edilen usulsüz işlemlere ilişkin Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme de yakın zamanda tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

BELEDİYE KALANLARI DA İSTEDİ

Büyükşehir Belediyesi olarak, görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden, eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz. Zira milletin mali olan bu taşınmazlar, kiralayan kişiler tarafından üçüncü şahıslara kiralanmakta olup Belediyemizin elde etmesi gereken kazançların katbekat fazlası bu vakıf, kulüpler ve ailelere gitmektedir. Kurumumuz da bu konuda tüm hukuki süreçleri uygulamakta ve tıpkı zırhlı cip konusunda olduğu gibi ısrarla takip etmektedir."

Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı iade etti! Belediye geriye kalanları da istedi
Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı belediyeye iade etti! Belediye geriye kalanları da istiyor

Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek, Mansur Yavaş, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı belediyeye iade etti! Belediye geriye kalanları da istiyor - Son Dakika


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