Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı

Ankara'da öğle saatlerinde aniden başlayan yağış sonrası bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Adeta göle dönen sokaklarda birçok işyeri ve evi su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çok sayıda belediye ekibi selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti.

"MANSUR NEREDESİN?"

Sosyal medyada da gündeme gelen olayla ilgili Eski Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2018 yılına ait bir paylaşımı alıntılayarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Gökçek, "Mansur neredesin" ifadesini kullandı.

BİR SÜRE SONRA SİLDİ

Ancak bir süre sonra söz konusu paylaşımın 4 sene önceye ait olduğunu fark eden Melih Gökçek, apar topar tweetini kaldırdı.