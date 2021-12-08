Melih Gökçek'ten ameliyat olan Özgür Özel açıklaması: Burnunu kırmışlar nasıl üzüldüm - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in pazar günü burnundan operasyon geçirdiğini bilmeyen Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

"NASIL ÜZÜLDÜM ANLATAMAM"

Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Özgür burnunu kırmışlar, nasıl üzüldüm anlatamam. Bana, sana yumruk atanı söyle ben ona söyleyeceğimi biliyorum. Aklıma Süleyman Soylu'ya 'Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim' lafın geldi. Şimdi senin burnundan gelince, Soylu'nun ahımı tuttu acaba? Ne dersin Özer?" ifadelerini kullandı.

"YALANLA ÇARPITIYOR"

Gökçek'in twetini alıntılayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Tüm Meclis, tüm Türkiye 4 gün önce geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle burnumun bandajlı olduğunu biliyor. Bir sağlık konusunu bile böylesi bir yalanla çarpıtabilecek kadar alçalabilene adı üstünde 'Melih Gökçek' denir." dedi.