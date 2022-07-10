Melih Gökçek'ten İlber Ortaylı'ya olay sözler: Ya cahilsin ya yağcı - Son Dakika
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Melih Gökçek'ten İlber Ortaylı'ya olay sözler: Ya cahilsin ya yağcı

10.07.2022 17:04

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda isim vermeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i eleştirdi. Ortaylı, "25 senede saçma sapan yollara tak yapmaktan başka ne yaptınız. Ankara'yı her sene sel basıyor. Altyapı namına neyi geliştirdiniz" dedi. Gökçek ise sosyal medya hesabından yanıt vererek "İlber Hoca ya cahilsin ya da yağcı. Bilmeden cahilce konuşmak ayıp değil mi İlter Hoca?" ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında övgü dolu sözler sarf ederken eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in yönetimini ise eleştirdi.

ALTYAPI NAMINA NEYİ GELİŞTİRDİNİZ?

Gökçek'i isim vermeden eleştiren İlber Ortaylı, "25 senede saçma sapan yollara tak yapmaktan başka ne yaptınız. Ankara'yı her sene sel basıyor. Altyapı namına neyi geliştirdiniz" şeklinde konuştu.

"MANSUR BEY'İ BELEDİYE REİSİ OLARAK SAVUNUYORUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında düşüncelerini açıklayan Ortaylı, "Çok kısa zamanda çok iyi şeyler yapıyor. Bu utanmazca tenkitleri, yok sel sularında bir şey yapmamış da bilmem neymiş de… Sizinkinin ne yaptığını görüyorum. 25 sene idare ettiniz ne yaptınız? Ankara sel mıntıkası oldu. Aşırı yağmur olan yıllarda çok kötü su baskınlarının olduğu ama her sene bahar yağmurlarında bir yerlerin su altında kaldığı belli. Altyapı olarak ne yapmışsınız 25 sene? Yolların üstüne garip garip taklar yapmak falan… Nüfusu artan bir yerde son gelene yüklenmek bana çok akıllıca gelmiyor. Yani ben Mansur Bey'i belediye reisi olarak savunuyorum." dedi

GÖKÇEK: YA CAHİLSİN YA YAĞCI

Melih Gökçek ise Ortaylı'nın bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak yanıt verdi. Gökçek Ortaylı için, "İlber Hoca ya cahilsin ya da yağcı" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'ten İlber Ortaylı'ya olay sözler: Ya cahilsin ya yağcı

"SENİ SÖNDÜRMEK BANA ACAYİP KEYİF VERİR"

Sözlerini sürdüren Gökçek paylaşımına "5 yılda Beypazarı'nı 21 sıra, 3 yılda Ankara'yı 12 sıra geriye düşüren Mansur Yavaş çapsızlıkta zirve yapmıştır. Bilmeden cahilce konuşmak ayıp değil mi İlter Hoca? İlber Oltaylı hani sen çok bilensin ya, senle bir TV'de Ankara'yı tartışalım mı? Bence sen de Mansur gibi tüyersin. Hadi cevap bekliyorum. Rabbime hamdolsun çok bilen birçok gazetecinin gazeteciliğini bitirmek bana nasip oldu. Seni söndürmek bana acayip keyif verir inşallah" notunu düştü.

Melih Gökçek'ten İlber Ortaylı'ya olay sözler: Ya cahilsin ya yağcı
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İlber Ortaylı, Melih Gökçek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melih Gökçek'ten İlber Ortaylı'ya olay sözler: Ya cahilsin ya yağcı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melih Gökçek'ten İlber Ortaylı'ya olay sözler: Ya cahilsin ya yağcı - Son Dakika
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