Melih Mahmutoğlu, Damla Çakıroğlu ile evlendi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu ile bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu hayatını birleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic, Volkan Demirel, Eda Erdem Dündar ve Yağmur Erdaç yaptı.

Çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra nikah törenine genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları katıldı.

Açıklamada, "Damla Çakıroğlu-Melih Mahmutoğlu çiftini kutluyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz." denildi.