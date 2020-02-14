Melih Mahmutoğlu: "Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Melih Mahmutoğlu: 'Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız' - Son Dakika Spor

Melih Mahmutoğlu: "Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

6 saat önce

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Türk Telekom'u mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu, "Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Melih Mahmutoğlu:

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Türk Telekom'u mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu, "Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Türk Telekom'u tebrik ediyorum. İyi mücadele koydular ortaya. Zor geçen maçlardır. Bugünde öyle maç oldu. Güzel bir ortam vardı. Basketbol severler içinde güzel oldu. Biraz daha iyi ve akıllı oynayabilseydik. Özellikle hücumda. Belki de maçı daha farklı bir şekilde koparabilirdik. Sonuçta burada Türk Telekom'un mücadelesini küçümsememek lazım. Finale kaldık. Artık son bir maç Darüşşafaka da buraya gelerek büyük bir iş yaptılar. Onları da tebrik ediyorum. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Melih Mahmutoğlu, Türkiye Kupası, Malcolm Thomas, Türk Telekom, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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