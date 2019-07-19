Son Dakika Haberleri: Melih Önder'in ilk single'ı çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Melih Önder'in ilk single'ı çıktı

32 dakika önce

İstanbul gece hayatının tanınmış isimlerinden Melih Önder ilk single'ını hazırladı. "Bundan Sonra" adlı çalışma, Gökhan Holat Music etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

Melih Önder'in ilk single'ı çıktı, System.String[]

Müzik hayatına henüz 14 yaşındayken amatör olarak çıktığı sahnelerde adım atan Melih Önder, şimdi adını tüm Türkiye'ye duyurmaya hazırlanıyor. Uzun süredir İstanbul'un çeşitli mekanlarında sahneye çıkan, bir dönem ünlü sanatçılar Doğuş ve Emirkan'ın vokalistliğini de yapan Önder, ilk single'ını hazırladı.

İDDİALI BAŞLANGIÇ

Melih Önder, ilk single çalışması için söz ve müziği Zülfi Badalov'a ait "Bundan Sonra" adlı şarkıyı yorumladı. Gökhan Holat Music etiketiyle yayınlanan single'ın aranjesini de Gökhan Holat yaptı. Şarkıya çekilen video klibin yönetmenliğini ise Emrah Özbilen üstlendi. İlk single'ıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Melih Önder, çıkışını birbirinden iddialı şarkılarla sürdürecek.

İstanbul, Türkiye, Doğuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:23 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mayolu görüntülenen oyuncu Eda Ece, kilolu çıktığını söyleyerek isyan etti Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı Firmalar İŞKUR üzerinden acil 45 bin 836 işçi arıyor! İşte meslekler Milli atlet Şevval Ayaz hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 14:56:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Melih Önder'in ilk single'ı çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]