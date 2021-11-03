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(DRONE) Melik Mehemmed Gazi Türbesi modern görünüme kavuştu - Son Dakika

(DRONE) Melik Mehemmed Gazi Türbesi modern görünüme kavuştu

03.11.2021 16:26

Ordu'da Danişment Gazi'nin oğlu Melik Mehemmed Gazi Türbesi, çevre düzenlemesiyle güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Ordu'da Danişment Gazi'nin oğlu Melik Mehemmed Gazi Türbesi, çevre düzenlemesiyle güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akkuş ilçesi Tuzak Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 900 yıllık olduğu belirtilen Melik Mehemmed Gazi Türbesi, tarihi mirasa yakışır bir görünüme kavuşması için çevresi düzenlendi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca, türbe etrafında hayata geçirilen çalışmalarda giriş tagı, tuvalet, şadırvan, oturma alanları ve yürüyüş yolu yapıldı. Ana yoldan türbeye iniş yolunda ise doğal taş duvar çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar çerçevesinde alan içerisinde mezarı bulunan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart için de anıt alan inşa edildi. Anıt alanın zemin ve duvar kaplamasında mermer kullanılırken ayrıca alüminyum dökümünden çeşme de yapıldı.

Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasında büyük rol oynayan Danişmentliler Beyliği'nin kurucusu Danişment Gazi'nin oğlu Melik Mehemmed Gazi'ye ait olan türbede Melik Mehemmed Gazi'nin yanı sıra koruması ve komutanlarının definleri de yer alıyor.

(DRONE) Melik Mehemmed Gazi Türbesi modern görünüme kavuştu
(DRONE) Melik Mehemmed Gazi Türbesi modern görünüme kavuştu
(DRONE) Melik Mehemmed Gazi Türbesi modern görünüme kavuştu
(DRONE) Melik Mehemmed Gazi Türbesi modern görünüme kavuştu
(DRONE) Melik Mehemmed Gazi Türbesi modern görünüme kavuştu
(DRONE) Melik Mehemmed Gazi Türbesi modern görünüme kavuştu
(DRONE) Melik Mehemmed Gazi Türbesi modern görünüme kavuştu
(DRONE) Melik Mehemmed Gazi Türbesi modern görünüme kavuştu
(DRONE) Melik Mehemmed Gazi Türbesi modern görünüme kavuştu

Akkuş, imar, Ordu, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (DRONE) Melik Mehemmed Gazi Türbesi modern görünüme kavuştu - Son Dakika


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