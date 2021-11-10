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Melik Yağmur Nano Fat Greft teknolojisini anlattı - Son Dakika

Melik Yağmur Nano Fat Greft teknolojisini anlattı

10.11.2021 13:58
Melik Yağmur Nano Fat Greft teknolojisini anlattı

Now Hair Time kurucularından Melik Yağmur saç uygulamasında kullanılan Nano Fat Greft, (Nano Yağ Enjeksiyonu) teknolojisini anlattı.

Saç ekimi öncesi uygulanan Nano Fat Greft sayesinde, saç ekimi başarısının arttığını belirten Melik Yağmur teknikle şöyle konuştu;

Nano Fat Greft nedir?

Nano Fat Greft, Türkçe adıyla "Nano Yağ Enjeksiyonu" yöntemi, vücutta yağ dokusu zengin bir bölgeden mikroenjeksiyon tekniğiyle alınan yağ dokusunun, aktarılacağı bölgeye uygun hale getirilmesi için özel bir işlemden geçirildiği, spesifik bir yağ transfer yöntemidir.

Saç ekimi öncesi uygulanan nano fat sayesinde, saç ekimi başarısı artmaktadır. Saçın dökülmesine neden olan hücrelerin yenilenmesi ve tedavinin sağlıklı ilerlemesi için yeni teknolojileri sürekli olarak kullanıyoruz. Nano fat gençleşme ve cilt sağlığı için kullanılırken son zamanlarda saç gelişimindeki etkisiyle de anılmaya ve kullanılmaya başlanmıştır.

Saç ekimi öncesi Nano Fat Greft uygulamasının önemi

Nano fat sayesinde, saçın ömrü uzar ve sağlıklı gelişimi için kısa bir yol oluşmuş olur. Saçın ekiminden önce uygulanarak, yeni saç foliküllerinin aktive olmasına etkili olacak, enjeksiyon sayesinde saç daha kısa sürede doğal görünümüne kavuşacaktır.

Yeni düzenlemeler ve gelişmelerle her zaman yakında ilgiliyiz. Saç sağlığı ve ekimi için Nano far teknolojisi ve FUE yöntemlerini tedavi olacak herkese önermekteyiz. Kısa zamanda kesin sonuçlar sunan bu yöntemler, saçın yeni ve doğal görünümü için uzmanların en çok tercih ettiği yöntemdir.

Saç tedavisinin olmazsa olmazı

FUE tedavisi için uzmanların önerisi olan Nano Fat Greft uygulamasıyla birlikte doğal ve etkili yöntemler uygulanır. Kaş, saç, sakal ve bıyık bölümünde erkekler için uygulanabilen yöntem, kadınlar için de çok kolay bir şekilde uygulanmaktadır.

Kısa bir seans sonrası saç ekimi tamamlanacak, kişi tedavi sonrası hayatına devam edebilecektir. Saç dökülmesi, kaç, bıyık ve sakal için de gerekli olan uygulamalar için özel çalışmalarla birlikte medikal ve sağlık teknolojisine de yer verilerek, en iyi sonuç alınmasına özen gösterilmektedir.

Melik Yağmur Nano Fat Greft teknolojisini anlattı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Melik Yağmur Nano Fat Greft teknolojisini anlattı - Son Dakika


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