Melike'den 9 gündür haber alınamıyor
1 saat önce
DÜZCE'de, 9 gün önce evden ayrılan Melike Yazıcı'dan (27) bir daha haber alınamadı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:58 Kaynak: DHA
DÜZCE'de, 9 gün önce evden ayrılan Melike Yazıcı'dan (27) bir daha haber alınamadı. Yazıcı'yı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Nusrettin Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Melike Yazıcı, 24 Haziran günü çarşıya gittiğini belirterek evden ayrıldı. Bekar olan Melike Yazıcı'nın eve dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. 9 gündür haber alınamayan Melike Yazıcı'nın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
- Zce
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