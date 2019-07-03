Son Dakika Haberleri: Melike'den 9 gündür haber alınamıyor
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Melike'den 9 gündür haber alınamıyor

1 saat önce

DÜZCE'de, 9 gün önce evden ayrılan Melike Yazıcı'dan (27) bir daha haber alınamadı.

Melike'den 9 gündür haber alınamıyor, System.String[]
DÜZCE'de, 9 gün önce evden ayrılan Melike Yazıcı'dan (27) bir daha haber alınamadı. Yazıcı'yı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Nusrettin Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Melike Yazıcı, 24 Haziran günü çarşıya gittiğini belirterek evden ayrıldı. Bekar olan Melike Yazıcı'nın eve dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. 9 gündür haber alınamayan Melike Yazıcı'nın bulunması için çalışmalar devam ediyor.


- Zce
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:58 Kaynak: DHA
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