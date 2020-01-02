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Melike doğum yaptı! Gelinim Mutfakta 429. Bölümde doğum yapan Dilek mutfağa mesaj yolladı!
6 saat önce
Doğum yaptıktan sonra hastane odasından Gelinim Mutfakta'ya video mesaj yolladı.
Doğum yaptıktan sonra hastane odasından Gelinim Mutfakta'ya video mesaj yolladı. Mutluluğunu yarışmacılar ve program ekibi ile kutladıktan sonra yarışmaya tekrar döneceğinin sinyallerini verdi. Mesajı izleyenler onunla birlikte aynı mutluluğu yaşladılar.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:46
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