Melike doğum yaptı! Gelinim Mutfakta 429. Bölümde doğum yapan Dilek mutfağa mesaj yolladı! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Melike doğum yaptı! Gelinim Mutfakta 429. Bölümde doğum yapan Dilek mutfağa mesaj yolladı! - Son Dakika Magazin

Melike doğum yaptı! Gelinim Mutfakta 429. Bölümde doğum yapan Dilek mutfağa mesaj yolladı!

6 saat önce

Doğum yaptıktan sonra hastane odasından Gelinim Mutfakta'ya video mesaj yolladı.

Melike doğum yaptı! Gelinim Mutfakta 429. Bölümde doğum yapan Dilek mutfağa mesaj yolladı!, System.String[]

Doğum yaptıktan sonra hastane odasından Gelinim Mutfakta'ya video mesaj yolladı. Mutluluğunu yarışmacılar ve program ekibi ile kutladıktan sonra yarışmaya tekrar döneceğinin sinyallerini verdi. Mesajı izleyenler onunla birlikte aynı mutluluğu yaşladılar.


Gelinim Mutfakta, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:46 
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