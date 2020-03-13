Melike Hatun Camii virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Ankara'da Melike Hatun Camii, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ltındağ Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.



Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine okullar, stadyumlar, AVM'ler, toplu taşıma araçları ve benzeri alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Bugün sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Türkiye'de ikinci vakanın da tespit edildiği bildirildi. Kovid-19 salgınından korunma amacıyla İslam alemi açısından önemli olan cuma namazı öncesi Melike Hatun Camii'nde Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı. 8 kişilik bir ekibin yoğun çalışmaları sonrası cuma namazı için hazırlanan camiin yanı sıra Altındağ Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm camilerde de dezenfekte çalışmaları yapıldı. - ANKARA