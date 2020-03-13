Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi Yeni tip Korona Virüs'e (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara'da bulunan Melike Hatun Camii'nde Altındağ Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapıldı.

Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi

ANKARA - Yeni tip Korona Virüs'e (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara'da bulunan Melike Hatun Camii'nde Altındağ Belediyesi tarafından dezenfekte çalışması yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine; okullar, stadyumlar, AVM'ler, toplu taşıma araçları ve benzeri alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Bugün sabah saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Türkiye'de ikinci vakanın da tespit edildiği bildirildi. Kovid-19 salgınından korunma amacıyla İslam alemi açısından önemli olan Cuma Namazı öncesi Melike Hatun Camii'nde Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı. 8 kişilik bir ekibin yoğun çalışmaları sonrası Cuma Namazı için hazırlanan Melike Hatun Camii'nin yanı sıra Altındağ Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm camiilerde de dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Melike Hatun Camisi, virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi

Altındağ Belediyesi, Türkiye, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
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