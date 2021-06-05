Melike Öcalan, bikinili halleriyle göz doldurdu

İstanbul- Bodrum arasında mekik dokuyan başarılı sunucu Melike Öcalan, önceki gün kaldığı otelde denize girdi. Siyah bikinisiyle görüntülenen 41 yaşındaki Öcalan'ı görenler "Zaman senin durmuş, hiç değişmemişsin" yorumunu yaptı.

"İNŞALLAH BU İLLET BİTER"

Güzelliği ve fit haliyle plajda dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu, ayaküstü sohbet ettiği muhabirlere "Bir seneden fazladır evlerden dışarı çıkmıyoruz. İnşallah biran önce bu illet biter de eski yaşantımıza geri döneriz" dedi.

MELİKE ÖCALAN KİMDİR?

Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. 3 yaşında iken Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde bale eğitimine başladı. Bu sırada gelen teklif ile bir yağ reklamında oynadı. Sonrasında ise 100'e yakın reklamda rol aldıktan sonra 12 yaşında iken çocuk defilelerinde sunuculuk yapmaya başladı. Üniversitede psikoloji bölümünü kazandı ama yarıda kesmek zorunda kaldı, sonra şansını Konservatuvarda denedi ve tiyatro bölümünü kazandı ama yine okulu bitiremeden yarım bıraktı.

17 yaşındayken Genç TV'de çalışmaya başladı. Daha sonra 1998 yılında TRT'de "Erguvan Yılları" adlı dizide oyunculuk yapmaya başladı. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Şükran Güngör'ün kurduğu Akademi Kenter'den oyunculuk eğitimi aldı.

Televizyonda 90'larda uzun süre Vatan Şaşmaz ile beraber "Sabah Şekeri" programını sundular. 2008 yılında Med Yapımın hazırladığı, "Şarkı Söylemek Lazım" yarışmasına yarışmacı olarak katıldı. 2009 yılında "Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu" müzikalinde rol aldı. 2012 - 2013 yılında Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Melike ile Yeni Baştan" adlı programı sundu. Melike Öcalan, 2014 yılında Yönetmenliğini Orçun Benli'nin yaptığı "Gulyabani" adlı sinema filminde başrolde oynadı. Melike Öcalan, 1997 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlendi ancak Mart 2008'de boşandı.