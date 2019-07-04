Son Dakika Haberleri: Melike Şahin "tutuşmuş beraber" ile global listelerde!
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Melike Şahin "tutuşmuş beraber" ile global listelerde!

1 saat önce

Kendine özgü naif ve güçlü yorumuyla alternatif müzik sahnesinde geniş ve özel bir dinleyici kitlesi bulunan Melike Şahin'in "Tutuşmuş Beraber" şarkısıyla yakaladığı başarı dünya listelerine de yansıdı.

Melike Şahin

Uluslararası dijital müzik platformu Spotify'ın "Turkey Viral 50" listesinde 1 numara ve "Turkey Top 50" listesinde 14 numarada olan şarkı; Spotify "Global Viral 50" listesine de 14. sıradan giriş yaptı.

DÜNYA STARLARIYLA AYNI LİSTEDE!..

Katy Perry'den Billie Eilish'e, Ed Sheeran'dan Justin Bieber'a kadar birçok dünya starının şarkılarıyla yer aldığı global listeye hızlı bir giriş yapan Melike Şahin; sesine sadece udun eşlik ettiği, dinleyenleri dupduru ve dokunaklı bir yolculuğa çıkaran şarkısıyla dünya listelerinde de dikkat çekmeyi başardı.

Sözleri sanatçının kendisine ait olan, müziği ve düzenlemesini Can Kandaz ile birlikte yaptıkları "Tutuşmuş Beraber"; efkar dozu yüksek, hüzünlü ve farklı yapısıyla listede daha üst sıralara da yükselecek gibi görünüyor.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:57 Kaynak: Bültenler
Spotify, Güncel
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