Melike Şahin, yeni albümü 'Merhem'i anlattı: "Başı eğik bir kadın duymak istemiyorum bu albümde" - Son Dakika

Melike Şahin, yeni albümü 'Merhem'i anlattı: "Başı eğik bir kadın duymak istemiyorum bu albümde"
05.04.2021 17:45
Ayşen Güven Akustik24'te, sesi 'hüzün' ile birlikte anılsa da her duygunun insanı müzisyen/söz yazarı Melike Şahin ile yeni albümünden, müzik sektörünün güncel durumundan, duygulardan ve ilhamlardan konuştu.
Ayşen Güven Akustik24'te, sesi 'hüzün' ile birlikte anılsa da her duygunun insanı müzisyen/söz yazarı Melike Şahin ile yeni albümünden, müzik sektörünün güncel durumundan, duygulardan ve ilhamlardan konuştu.
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