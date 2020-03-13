Melikgazi ağaca doyacak - Son Dakika

2020 yılını ağaçlandırma ilan eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, farklı illerden yeni ağaçlar aldıklarını ve hızlı bir şekilde ilçeye kazandıracaklarını söyledi.



Farklı illerden Kayseri'ye getirilen ağaçları toprakla buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak en çok önem verdiğimiz konular arasında ilçemizi ağaçlandırmak var. Yeşil alan miktarını artırmak istiyoruz. Bu yıl Melikgazi'miz ağaca doyacak ve yeşillenecek. İnşallah sizlerin hayır duasını alacağız. Bütün kış boyu diktiğimiz ağaçların yanında satın almış olduğumuz yeni ağaçları yerinde görmeye ve söküm çalışmalarını izlemeye geldik. 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah ilçemizde ağaç dikim mücadelemiz devam ediyor. İlçemizi daha yeşil bir yer haline getirmek ve yeşil bir kent oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Almış olduğumuz bu ağaçlar her biri 15, 20 yaşında 5, 6 metre boyunda. En kısa zamanda dikime başlayacağız. Tüm doğasever vatandaşlarımızı ağaç dikmeye davet ediyorum. Melikgazi'mize çok yakışacak yeni aldığımız ağaçlarımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, önümüzdeki 4.5 yıl boyunca ilçenin daha yeşillenerek daha güzel hale geleceğini ve görsel bir güzelliği sağlayacaklarını söyledi. - KAYSERİ