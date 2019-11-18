Son Dakika Haberleri: Melikgazi Ampute, galibiyeti Bülent Uygun'a hediye etti
Son Dakika Spor Melikgazi Ampute, galibiyeti Bülent Uygun'a hediye etti - Son Dakika Spor

Melikgazi Ampute, galibiyeti Bülent Uygun'a hediye etti

6 saat önce

Ampute 1. Futbol Ligi'nde ligin güçlü rakiplerinden Antalya ekibini ağırlayan Melikgazi Belediyesi BESK, rakibini 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı.

Melikgazi Ampute, galibiyeti Bülent Uygun'a hediye etti, System.String[]

Ampute 1. Futbol Ligi'nde ligin güçlü rakiplerinden Antalya ekibini ağırlayan Melikgazi Belediyesi BESK, rakibini 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı.


Kulüp başkanı Faruk Şahin maç ile ilgili olarak şunları söyledi :


"Maçta 1-0 geriye düştüğümüz esnada Kayseri spor teknik direktörü Bülent Uygun ziyaretimize gelerek sporcu kardeşlerimize moral ve güç verdi. Ardından toparlanan takımımız Mesut ve Mehmet Erdoğan'ın atığı gollerle maçı 2-1 Almayı başardı. Bizler de elde ettiğimiz bu galibiyette payı olduğunu düşündüğümüz için galibiyeti Bülent Uygun hocamıza ve desteğini esirgemeyen değerli başkanımız Dr Mustafa Palancıoğlu'na armağan ediyoruz."


Stat: Argıncık


Melikgazi BESK : Özel İbiş, Berkay Polat, Ahmet Coşkun, Yunus Dalmaz, Mehmet Erdoğan, Mesut Göksu, Harun Mut, İsmail Duldu, Mehmet Yunsur, Necip Yılmaz, Kerim Sapur


Antalya Ampute: Turgut Altun, Fatih Gültekin, İsmail Parlak, Haydar Alagöz, Muhittin Kurt, Mustafa Ayaz, Hüseyin Kılıç, Ömer Süzen, Ali Deniz, Celalettin Kılıç, Ufuk Uzun, Musa Topçu, Sıddık Ordu


Goller: Mesut, Mehmet Erdoğan (Melikgazi), Mustafa Ayaz (Antelya Ampute) - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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