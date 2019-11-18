Melikgazi Ampute, galibiyeti Bülent Uygun'a hediye etti

Ampute 1. Futbol Ligi'nde ligin güçlü rakiplerinden Antalya ekibini ağırlayan Melikgazi Belediyesi BESK, rakibini 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetini aldı.



Kulüp başkanı Faruk Şahin maç ile ilgili olarak şunları söyledi :



"Maçta 1-0 geriye düştüğümüz esnada Kayseri spor teknik direktörü Bülent Uygun ziyaretimize gelerek sporcu kardeşlerimize moral ve güç verdi. Ardından toparlanan takımımız Mesut ve Mehmet Erdoğan'ın atığı gollerle maçı 2-1 Almayı başardı. Bizler de elde ettiğimiz bu galibiyette payı olduğunu düşündüğümüz için galibiyeti Bülent Uygun hocamıza ve desteğini esirgemeyen değerli başkanımız Dr Mustafa Palancıoğlu'na armağan ediyoruz."



Stat: Argıncık



Melikgazi BESK : Özel İbiş, Berkay Polat, Ahmet Coşkun, Yunus Dalmaz, Mehmet Erdoğan, Mesut Göksu, Harun Mut, İsmail Duldu, Mehmet Yunsur, Necip Yılmaz, Kerim Sapur



Antalya Ampute: Turgut Altun, Fatih Gültekin, İsmail Parlak, Haydar Alagöz, Muhittin Kurt, Mustafa Ayaz, Hüseyin Kılıç, Ömer Süzen, Ali Deniz, Celalettin Kılıç, Ufuk Uzun, Musa Topçu, Sıddık Ordu



Goller: Mesut, Mehmet Erdoğan (Melikgazi), Mustafa Ayaz (Antelya Ampute) - KAYSERİ