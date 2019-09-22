Son Dakika Haberleri: Melikgazi araçları güvenli hizmet sunuyor
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Melikgazi araçları güvenli hizmet sunuyor

24 dakika önce

Melikgazi Belediyesi daha etkin verimli, seri hizmet ve güvenlik için iş makineleri, kamyonet ve çöp araçları ile binek ve hafif ticari araçlarına kamera sistemi taktı.

Melikgazi araçları güvenli hizmet sunuyor, System.String[]

Melikgazi Belediyesi daha etkin verimli, seri hizmet ve güvenlik için iş makineleri, kamyonet ve çöp araçları ile binek ve hafif ticari araçlarına kamera sistemi taktı.


Takılan kamera sistemi ile 30 günlük ve 10 günlük görüntüler kayıt altına alınıyor.


Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye araçlarının yüksek güvenlik ile kontrol edildiğini ve yaşanacak herhangi bir durumda kayıtlara anında bakıldığını ifade etti.


İşçilerin olumsuz veya yanlış hareketlerinin kontrol edildiğini muhtemel kazalarında önüne geçildiğini belirten belediye yetkilileri, "Belediyemiz bünyesinde 334 araç ve iş makinesinde kamera kayıt cihazları bulunuyor. Böylece her türlü durumu kayıt altına alıp gerek görüldüğü zamanlarda kayıtlardan izleyebiliyoruz. Bu sistemle belediyemiz araçlarının personel tarafından görev haricinde kullanılmasının önüne geçilmiştir. İş makinelerinde hem içeride hem dışarıda takılı olan kameralarımız sayesinde güvenlik tedbiri almış oluyoruz. İstemeden yaşanabilecek kazaların da önüne geçiyoruz. ve böylece daha seri ve güvenlikli bir hizmet vermiş oluyoruz. " diye bilgi verdiler. - KAYSERİ

Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:58 Kaynak: İHA
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